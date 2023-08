Sud-Touraine : le festival Yzeures'n'rock pas certain de pouvoir assurer l'édition 2024

L'édition 2023 du festival Yzeures'n'rock, dans le sud de l'Indre-et-Loire, est à marquer d'une pierre blanche. Les organisateurs ont battu le record de fréquentation avec 37.000 spectateurs accueillis sur l'ensemble des trois jours. Mais celles et ceux qui espèrent remettre les pieds dans le Sud-Touraine pourraient être déçus puisque les organisateurs n'ont pas l'assurance de pouvoir assurer l'édition 2024 en raison des Jeux Olympiques de Paris. "On tombe en plein dedans, explique Sébastien Manuel, co-président de l'organisation, et pour le moment on n'a pas le droit de le faire par rapport au manque de renforts de gendarmerie. Soit il faut décaler les dates, soit on ne le fait pas. Mais le souci c'est que nous sommes des bénévoles, on est obligé de poser nos congés à cette période. On ne sait pas ce qu'on va faire."

