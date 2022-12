Suite au redoux, les pistes de ski ferment sur le Vercors drômois

"C'est la débâcle" soupire Cédric Fermond le directeur des stations de la Drôme, Il n'y a plus assez de neige pour faire fonctionner, même partiellement, la station de Font-d'Urle-Chaud Clapier. C'était la seule station de ski alpin qui avait ouvert pour les vacances sur le Vercors drômois. Elle ferme ce vendredi soir. Le domaine nordique a lui déjà fermé jeudi midi. C'est évidemment une déception pour les équipes de la Drôme montagne. "On avait fait un gros travail de préparation de la sous-couche" explique Cédric Fermond "mais il y a eu 100 millimètres de pluie, et le redoux de ces derniers jours s'est accompagné d'un fort vent de sud".

Relancer la luge sur rail et les trottinettes

Il est envisagé de passer en "mode été" pour la deuxième semaine des vacances avec remise en route de la luge sur rail au col de Rousset et des trottinettes électriques sur le stade de biathlon de Vassieux. "Cela fait partie de notre plan stratégique, apprendre à switcher rapidement car on sait que la situation sera de plus en plus fréquente" ajoute le directeur des stations de la Drôme.

"Un bon bol d'air, c'est bien aussi"

En attendant, il reste suffisamment de neige pour que les enfants s'amusent encore à faire de la luge à Font-d'Urle tandis que les parents boivent un verre en terrasse. Et les vacanciers font contre mauvaise fortune, bon coeur. "Evidemment, on préfèrerait qu'il y ait de la neige mais c'est très agréable, la montagne est toujours belle" dit l'un. "Un bon bol d'air, une petite balade et un vin chaud, c'est bien aussi" ajoute un autre touriste. Le patron du restaurant-snack le Cairn Jean-Philippe Gamblin positive lui aussi : "nous sommes à 10% environ de l'activité habituelle mais au moins ça a le mérite d'ouvrir".