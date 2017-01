Suivez la finale du Championnat France Bleu de gratin dauphinois

Ce mardi 31 janvier, suivez en direct et toute la journée la finale du "Championnat France Bleu du gratin dauphinois" sur France Bleu Isère ! Qui des dix candidats sélectionnés remportera le vote des chefs ? Quel gratin dauphinois sera le plus savoureux ? Réponse à partir de 10h00 ce mardi !

Écouter France Bleu Isère en direct ↓

Bonjour et bienvenue dans ce direct pour vivre ensemble cette finale du "Championnat France Bleu du gratin dauphinois". Tout commencera à 10h00 ce mardi et nous serons ensemble jusqu'à 20h00 pour la grande finale. Restez à l'écoute et connectés !

Et pour patienter, (re)tentez donc de répondre à notre quizz et découvrez si vous êtes incollable sur le gratin dauphinois ? → Pour testez vos connaissances... en gratin, c'est par ici !

Quand et comment suivre la finale ?

Sur internet, toute la journée, notamment grâce à notre Page Facebook et notre compte twitter @bleu_isere

Sur la radio, en écoutant France Bleu Isère dès 10h00 dans l'émission de cuisine d'Érika Vachon, "On cuisine ensemble".

La demi-finale aura lieu en direct entre 16h00 et 18h00 en direct. Trois candidats sur dix seront sélectionnés.

La grande finale sera à écouter en direct dès 19h15 et à voir aussi, grâce à une vidéo en direct sur notre page Facebook.

Découvrez les dix finalistes du championnat