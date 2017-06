Sully-sur-Loire cherche un projectionniste

Clap de fin au cinéma de Sully-sur-Loire. C'est la dernière séance ce vendredi avec la projection du film "Nos Patriotes." Mais ce n'est sans doute que provisoire, la communauté du Val de Sully cherche un projectionniste. Elle espère reprendre les séances dès la rentrée de septembre.

Le cinéma de Sully-sur-Loire ferme ses portes ce vendredi. Mais la communauté du Val de Sully, qui a racheté les projecteurs, les sièges, et tout le matériel, espère reprendre les séances dès la rentrée de septembre. Le gérant actuel, propriétaire du cinéma depuis plus de 20 ans, arrête son activité. L'ambition de la collectivité est de transformer le site en lieu culturel au sens large, une offre qui n'existe pas à Sully-sur-Loire. Le projet prendra du temps avant de voir le jour.

La collectivité locale ne souhaite pour autant pas priver les habitants de leurs séances hebdomadaires de cinéma. Mais pour cela, il faut trouver un projectionniste, et selon Jean-Claude Hasselin, le président de la communauté de communes du Val Sully, chargé de la Culture, "ce n'est pas le plus simple, on va chercher tout l'été" et l'élu d'ajouter que "le but, c'est de recommencer les projections au mois de septembre et les séances auront lieu comme actuellement du vendredi au lundi." Le cinéma doit continuer son activité le temps d'un faire un équipement multi-culturel dans lequel le cinéma conservera sa place. Mais Jean-Claude Hasselin admet que "les discussions sont en cours, les projets sont à l'étude. Cette phase devrait prendre 18 mois."

Si vous avez des pistes, si vous êtes intéressés, contactez France Bleu Orléans, qui transmettra. En attendant, les dernières séances sont ce vendredi "La Momie" à 18 heures, "Nos patriotes" à 15h30 et 20h30.