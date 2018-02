Super Besse, Besse-et-Saint-Anastaise, France

Certes la météo n'a pas été totalement clémente pour les stations de ski cette dernière semaine. Mais ces vacances de février ont commencé sous de bons auspices, avec un taux de remplissage quasiment égal à celui de l'année dernière. L'afflux de touristes incite néanmoins à la prudence sur les pistes, au risque de voir un drame se produire, comme la semaine dernière au Mont-Dore. Un skieur de 22 ans était mort après avoir descendu un peu trop vite une piste verte.

Les pisteurs-secouristes sont sollicités toutes les années lors de la saison hivernale. L'année dernière, ils ont effectué à Super Besse 500 interventions. A ce jour, les services en ont effectué 240, et tout indique que la barre sera franchie cette année.

500 interventions des pisteurs l'année dernière

La sécurité est donc la préoccupation majeure de cette équipe de 10 à 12 pisteurs, pour la plupart saisonniers. "Avant l'ouverture, on place 600 matelas de protections, sur les canons à neige, sur les pylônes d'éclairage, sur les pylônes de teleski et télésièges, sur tous les obstacles dangereux" explique Eric Chomette, responsable du poste de secours de la station de Super Besse. C'est aussi du balisage sur chacune des 27 pistes de la station (bleue, verte, rouge ou noire).

Les brancards sont prêts, au cas-où © Radio France - Mickaël Chailloux

Malgré ce dispositif, les skieurs peuvent être imprudents. "Les gens qui arrivent sur notre station découvrent le ski, la montagne. Ils n'ont pas la notion de la couleur de pistes, et donc de leur difficulté. On trouve parfois des touristes n'ayant jamais mis les skis à leurs pieds et qui tentent d'aller au sommet" raconte Vincent Gattignol, directeur de la station de Super Besse. "On a aussi des personnes qui sont là pour s'amuser et qui foncent sur les pistes. On ne leur en veut pas, mais elles peuvent effrayer et contrarier d'autres skieurs" poursuit le directeur, qui plaide pour un partage en bonne et due forme des pistes de ski.

Les conseils : faire attention aux autres

Le directeur attire donc l'attention sur la responsabilité de chacun, pour sa santé et celle des autres. Et il invite à respecter quelques règles, affichées dans la station mais qu'il convient de rappeler pour éviter les accidents :

- le casque n'est pas obligatoire mais fortement conseillé. Et les équipements doivent être en bon état. "Parfois, on voit des équipements à peine sortis de la cave et du grenier..." se rappelle Vincent Gattignol

- le skieur aval est toujours prioritaire sur les pistes. Lors de la descente, on ne doit pas s'arrêter au milieu de la piste, ou même tenter de remonter à contresens pour aller chercher quelqu'un.

La carte des pistes trône dans le bureau du service des pistes © Radio France - Mickaël Chailloux

Un travail de prévention est fait de la part de l'équipage des remontées mécaniques ou au service des pistes. Lorsque quelqu'un semble perdu, ils s'approchent pour le conseiller et de l'informer. Vincent Gattignol appelle ses clients à ne pas hésiter à se renseigner auprès des personnels, tous formés à la bonne conduite sur les pistes.