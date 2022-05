Super Mario Kart : 30 ans de succès et d'innovation

Super Mario Kart est une petite révolution lors de sa sortie en 1992. Ses innovations apportent un vent de fraîcheur sur le très sérieux monde des jeux de course sur console. Retour sur 30 ans d'histoire d'un jeu vidéo devenu culte.

Super Mario Kart marque un tournant dans la grande Histoire des jeux vidéo. Avec lui, un tout nouveau style de jeu est né. Fini les trop sérieuses courses "contre la montre". Désormais, les joueurs pourront jouer l'un contre l'autre et s'affronter à coups d'objets insolites, avec des personnages rigolos, sur des circuits farfelus.

Les jeux de course avant les karts

Les jeux vidéo mettant en scène des courses ont cherché très tôt à se démarquer des traditionnelles Formule 1.

À la fin des années 1980, la saga Out Run apporte un peu de soleil californien et de détente dans cet univers très sérieux. Ici, plus question de piloter une voiture de course comme dans Nigel Mansell's World Championship ou Super Monaco GP. Au volant d'une décapotable rutilante et en compagnie d'une bimbo blonde, le joueur doit battre des records de temps, en évitant les sorties de route.

Out Run sur Megadrive (1991) - Screenscraper

Certains jeux de course cherchent déjà à faire autre chose qu'une simple simulation. Dans R.C. Pro-Am sorti sur NES en 1988, des véhicules s'affrontent et se lancent déjà des pièges. Pour contourner les limites techniques de la console, le jeu est vu du dessus. Cette vue aérienne est justifiée par une astuce d'écriture : le véhicule est présenté comme une voiture télécommandée. Il est donc logique que le joueur la voit de haut, et non pas de l'intérieur.

Avec la sortie de la console Super Nintendo en 1990, la firme japonaise du même nom souhaite frapper un grand coup. La machine embarque une technologie innovante qui permet de gérer des mouvements d'objets d'une façon jamais vue sur console de salon. On peut zoomer sur des images, les faire grossir ou les faire tourner. C'est le fameux "mode 7" et il est mis à l'honneur dans les premiers jeux publiés sur cette console.

Dans le simulateur de vol Pilotwing, le mode 7 permet d'afficher des décors qui tournent et se rapprochent grâce à un effet de zoom, suivant les mouvements du joueur. Dans le jeu de course futuriste F-Zero, le mode 7 permet d'afficher très rapidement les images successives qui composent le décor, créant une impression de mouvement. Le rendu est bluffant, les véhicules ont l'air d'avancer à des vitesses folles.

Pour Nintendo, F-Zero a pourtant un problème de taille : le jeu est limité à un seul joueur. Le mode 7 est particulièrement gourmand en ressources pour la console. La Super Nintendo n'est tout simplement pas assez puissante pour afficher sur le même écran deux véhicules se déplaçant aussi vite. Pour permettre à deux joueurs de s'affronter en temps réel, il faut que le jeu aille moins vite. On remballe donc les vaisseaux futuristes et les Formule 1, les équipes de Nintendo vont mettre en scène des véhicules plus lents.

Et pourquoi pas des karts ?

Un jeu pensé pour les joueurs

Super Mario Kart est un jeu de course d'un nouveau genre. Il met en scène des personnages colorés piochés dans des jeux Mario qui se font des crasses avec toutes sortes d'objets. C'est enfin un jeu de course où il n'est plus nécessaire d'être le meilleur pilote. Les raccourcis cachés et les pièges soigneusement éparpillés peuvent changer le visage d'une course.

"Lors de mon premier contact avec Super Mario Kart, j'en suis tout de suite tombé amoureux" résume Florent Lecoanet, sextuple champion du monde de Super Mario Kart. "Il a su apporter tout un côté ludique avec les objets et les personnages de l'univers Nintendo, le tout associé au fait que c'est le Mario Kart le plus exigeant en termes de maniabilité. C'est le mélange de cette exigence avec un côté fun qui a fait que c'était vraiment super addictif."

Super Mario Kart est pensé dès le début comme une expérience à deux joueurs. Concrètement, l'écran est partagé en deux moitiés horizontales. Lors d'un duel, chaque joueur peut suivre son personnage sur sa propre moitié d'écran. Cet écran partagé est l'une des composantes principales du jeu, à tel point que, même quand un joueur joue seul, son personnage n'occupe toujours qu'une moitié d'écran. La moitié d'écran restante affiche alors une carte de la course.

Un kart qui fait des envieux

Le succès de Super Mario Kart fait des envieux. De nombreux développeurs lancent eux aussi leur propre jeu de course délirant. La recette semble simple : une galerie de personnages hauts en couleur ou une marque forte suffisent pour porter un nouveau titre, plus ou moins réussi.

Le très savoureux Street Racers est le premier à venir concurrencer Super Mario Kart sur sa propre machine. De nombreuses licences comme les Fous du volant, les Looney Tunes, Mickey, Shrek ou même les M&M's tenteront également leur chance, avec plus ou moins de succès.

Parmi les réussites, on peut citer Crash team racing, inspiré de l'univers du jeu Crash Bandicoot. Évidemment, le concurrent historique de Nintendo, Sega, ne pouvait pas en rester là. Avec la licence Sonic Racing, l'éditeur offre une des meilleures alternatives à Mario Kart.

Mario Kart, en route vers le succès

De son côté, Nintendo souhaite également capitaliser sur ce premier succès. Chaque nouvelle console du géant japonais propose son propre Mario Kart, et à chaque fois, le succès est au rendez-vous ! Qu'on soit sur DS, Wii, 3DS, Wii U ou Switch, il y a toujours un épisode de Mario Kart parmi les meilleures ventes de jeux de la console (source). Mieux, Mario Kart s'ouvre à de nouvelles expériences en proposant une version smartphone, et même un jeu en réalité augmentée, avec de vraies voitures.

Sorti d'abord sur la console Wii U, Mario Kart 8 s'offre une version Deluxe sur Switch. Cette dernière va au-delà des attentes de Nintendo et se vend à plus de 45 millions d'unités en seulement cinq ans. À l'hiver 2021, Nintendo annonce une série de circuits additionnels à télécharger et relance l'intérêt et les ventes pour ce Mario Kart 8 Deluxe.

Au moment où nous écrivons ces lignes (mai 2022), Mario Kart 8 est 6e dans le classement des jeux vidéo les plus vendus, tous supports confondus. Il devance de peu un certain Super Mario Bros. qui, lui aussi, bouleversa le petit monde du jeu vidéo en son temps.