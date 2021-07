Au Mans, les Concerts aux planches marquent le retour de la fête debout pour Superforma

Ce sont les premiers concerts debout depuis un an et demi : l'association Superforma organise trois soirées à l'Île aux Planches au Mans de jeudi à dimanche. Un renouveau après une reprise des concerts sous contraintes sanitaires mi-mai.

"C'est la fin d'une longue attente" : pour le directeur de l'association Superforma au Mans, l'organisation de trois soirées de concerts en plein air à l'Île aux Planches, de jeudi à samedi, était attendue. "Bien qu'on ait pu reprendre dès le 21 mai les concerts, ce sont les _premiers que l'on peut faire debout_", lance Julien Martineau.

Presque une ambiance de festival

S'il ne parle pas de festival en soi, pouvoir profiter de la musique d'artistes comme Yseult, Delgrès et Chapelier Fou Ensemb7e sans rester vissé à sa chaise est un plus indéniable : "être debout, c'est un facteur essentiel dans l'ADN des concerts qu'on propose, estime Julien Martineau. On a vraiment voulu créer une ambiance en faisant appel à un collectif de décoration, pour que les gens redécouvrent l'Île aux Planches."

Le fait que les Concerts aux planches se déroulent en plein air et dans l'espace public demande une logistique spécifique, en prime du protocole sanitaire. Avec une jauge de 500 personnes par soir, le pass sanitaire (vaccination ou test covid de moins de 48 heures) n'est pas nécessaire. "On sera masqués, mais debout", précise le directeur de Superforma.

Public au rendez-vous

Ces concerts aux planches marquent un temps fort de la programmation culturelle dans une année plus que chamboulée par l'épidémie. Pourtant, dès la reprise des événements mi-mai, "le public a répondu présent" se réjouit Julien Martineau, malgré les contraintes sanitaires alors plus strictes. "Dès le premier week-end, sur nos présentations de travail, les événements surprise qu'on a organisés avec la scène nationale des Quinconces et l'Espal, ou encore le concert de Pomme la semaine dernière, énumère-t-il. C'est un point positif et encourageant."

Superforma entend bien s'appuyer sur cet engouement si la situation sanitaire devait de nouveau imposer des règles sanitaires plus strictes. L'association travaille déjà à sa programmation pour la saison 2021-2022, malgré les incertitudes liées à l'épidémie de coronavirus. "C'était un casse-tête au début, mais on est un peu habitué !", plaisante Julien Martineau.

Pour l'automne prochain, les artistes invités à se produire sur scène dans l'agglomération mancelle seront presque tous français : pas question de prendre trop de risques à travers des frontières qui pourraient se refermer. "On a prévu des concerts en configuration debout et assis. Si les concerts debout ne peuvent pas se tenir, on reportera, on annulera, on discutera avec les artistes de la possibilité de basculer en version assise, explique le directeur de Superforma. _On a des plans B, C, D.... Mais on a de l'espoir_."