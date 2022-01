Supporter du Stade Rennais, Fred Cavayé lui fait un clin d'œil dans son nouveau film "Adieu Monsieur Haffmann"

Après la réussite de son film "Le Jeu" avec Bérénice Bejo, Roschdy Zem ou encore Stéphane De Groodt, le réalisateur breton Fred Cavayé est de retour avec un nouveau long-métrage. "Adieu Monsieur Haffmann" tiré de la pièce à succès du même nom, sort en salles ce mercredi 12 janvier.

Ce film, qui met en scène Sara Giraudeau, Daniel Auteuil et Gille Lellouche, raconte l'histoire d'un bijoutier juif contraint d'abandonner sa boutique pendant l'occupation allemande. Monsieur Haffmann décide alors de conclure un accord avec son employé afin que celui-ci reprenne son affaire. Mais ce pacte va rapidement bouleverser leurs relations et leurs destins.

"Je voulais renouer avec les films sombres et à suspens que j'ai pu faire au début de ma carrière. Quand j'ai découvert la pièce de théâtre, je me suis dit que c'était l'axe exact pour décortiquer le cheminement d'un salaud pendant cette période-là," nous confiait Fred Cavayé lors du festival du film de Sarlat au mois de novembre.

Tourné au début de l'année 2020, "Adieu Monsieur Haffman" a dû être stoppé au début de la pandémie par la mise en place du confinement. La suite du tournage a d'ailleurs été perturbée par le Covid-19 puisque le nombre de figurants a été drastiquement réduit.

Ces événements n'ont pas entaché la motivation du réalisateur breton qui livre aujourd'hui un thriller intimiste. "Montrer comment un homme devient un salopard, c'est quelque chose d'intemporel," assure le réalisateur breton.

Le Stade Rennais évoque l'enfance et faire du cinéma c'est lié à mon enfance.

Le Rennais a tenu une fois de plus à faire un clin d'œil à ses racines et à son club de cœur, le Stade Rennais. Comme à son habitude, il a glissé une référence discrète aux Rouge et Noir. "Pour Radin! ou Le Jeu c'était plus facile parce que les films sont ancrés dans notre époque. C'est plus difficile sur un film de 1941. Il ne faut pas que j'en fasse une obligation mais c'est important pour moi car le Stade Rennais évoque l'enfance et faire du cinéma c'est aussi lié à mon enfance. C'est un hommage à l'enfant que j'étais," confie le réalisateur breton.

Pour trouver cette référence il faudra bien tendre l'oreille et attendre la seconde partie du film. Si vous ne pouvez pas patienter jusqu'au mercredi 12 janvier, le réalisateur et Gilles Lellouche seront à Rennes ce vendredi 7 janvier pour une avant-première aux cinémas Gaumont à partir de 20h30.