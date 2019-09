Suppression de la subvention au Nouveau Théâtre de Beaulieu : le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, assume

Le maire de Saint-Etienne, répond aux dirigeants de l'association qui gère la MJC et le Nouveau Théâtre de Beaulieu. Gaël Perdriau explique que cette décision a été prise conjointement avec la préfecture et le département de la Loire. Il estime que l'association doit clarifier ses comptes.

Gaël Perdriau assure que sa décision de ne plus subventionner le Nouveau Théâtre de Beaulieu ne remet pas en cause son engagement de reconstruire le lieu après l'incendie de juin 2017

Saint-Étienne, France

Ce lundi 16 septembre, le conseil municipal de Saint-Etienne examine plusieurs délibérations visant à octroyer des subventions à différentes structures sociales et culturelles de la ville. L'association qui gère la MJC et le Nouveau Théâtre de Beaulieu ne figure pas par les destinataires de ces aides publiques. Ses dirigeants s'en indignent en estimant que l'absence de subvention de la Ville met leur structure en péril.

Il y a beaucoup trop d'ombres sans réponse pour que nous continuions à payer comme si de rien n'était." - Gaël Perdriau

Le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau rétorque que cette décision a été prise conjointement avec la préfecture et le département de la Loire. Il estime que l'association doit clarifier ses comptes et ses missions. "La population [du quartier, ndlr] se plaint du peu de relation qu'elle arrive à entretenir avec cette structure, affirme-t-il. C'est une association qui connaît un déficit structurel depuis 2012. Chaque année, c'est entre 12 et 45.000 euros de déficit annuel. Cette année, nous avons également des fonds propres associatifs négatifs pour plus de 40.000 euros. N'importe quelle entreprise ou structure associative serait dans cette situation qu'elle aurait déjà déposé le bilan. Nous avons donc décidé, avec l'ensemble des financeurs -le préfet de la Loire, le président du conseil départemental et moi-même- de nous réunir pour demander comme nous le faisons depuis cinq ans, sans succès, un certain nombre d'éléments budgétaires et financiers pour voir comment on pouvait aider le NTB à retrouver une situation financière saine. Mais là, il y a beaucoup trop d'ombres sans réponse pour que nous continuions à payer comme si de rien n'était."

Mélange des genres et des comptabilités selon la mairie

Gaël Perdriau balaie aussi l'argument de l'association selon lequel le nouveau théâtre Beaulieu organise notamment le festival des arts burlesques, événement à rayonnement national et qu'à ce titre, il mérite un soutien. Le maire de Saint-Etienne réplique qu'il ne faut pas mélanger les genres et les chiffres. "Dès 2015, précise-t-il, nous avons souhaité que l'association sépare financièrement et juridiquement les deux activités [MJC-TNB et festival, ndlr] car _je ne voulais pas que l'argent que la ville ou d'autres financeurs consacrent à l'activité d'un centre social pour la jeunesse de nos quartiers serve à payer des cachets d'artistes_. Pour autant, j'apprécie énormément le travail qui est fait dans le cadre du festival des arts burlesques et nous le soutenons mais avec des subventions qui sont faites pour ça. Mais là, il y avait une confusion des genres qui n'est d'ailleurs pas tout à fait clarifiée à ce jour."

Gaël Perdriau précise néanmoins que cette suppression de subvention ne remet absolument pas en cause son engagement de reconstruire le Nouveau Théâtre Beaulieu après l'incendie de juin 2017 mais, dit-il, il faut en faire un projet qui associe tout le quartier.