"Suprêmes" : retour dans la cité Allende à Saint-Denis, berceau du groupe NTM

"Suprêmes", le film réalisé par Audrey Estrougo sort en salles ce mercredi 24 novembre. Il retrace les débuts du groupe de rap NTM, formé par le célèbre duo Joey Starr et Kool Shen, qui ont grandi en Seine-Saint-Denis.

Un groupe formé à Saint-Denis

Début des années 1980, Saint-Denis, cité Allende, bâtiment 4. "C'est là que vivait Didier {Joey Starr], on se retrouvait ici pour danser, où n'importe où ailleurs tant qu'il y avait de la musique. On dansait aux fêtes foraines, aux booms, on était devenus un peu des stars de la danse sur Saint-Denis", se souvient aujourd'hui Yazid Aït. Ami d'enfance de Joey Starr et de Kool Shen, il a fait partie de l'aventure NTM à ses débuts, d'abord en tant que danseur de "smurf" et breakdance. Puis rappeur. Il pose sur les deux premiers albums de NTM sortis en 1991 (Authentik) et en 1993 (1993... J'appuie sur la gâchette).

Il prend ensuite ses distances avec le duo mais suit de loin toujours leur parcours et leur explosion sur la scène musicale, notamment en 1998 avec l'album "Suprême NTM", qui cartonne avec des morceaux qui sont devenus des classiques du rap français : Laisse pas traîner ton fils, Ma Benz, Pose ton gun et surtout le mythique Seine-Saint-Denis Style. "Pour moi, c'est le meilleur morceau parce qu'il y a tout dedans, tous les ingrédients de ce qu'on a été... On était un peu des punks".

"NTM a toujours été un combat"

Des "punks" du rap qui ont fini par s'imposer et qui sont considérés, aujourd'hui, comme les pionniers du rap français. Ce "biopic" qui sort en salles ce mercredi est une reconnaissance supplémentaire, mais pas une surprise pour Yazid. L'ancien rappeur, qui travaille dans le monde du cinéma aujourd'hui, a toujours cru au succès : "NTM ça a toujours été un combat... On est bien heureux de faire mentir pas mal de monde qui n'y croyaient pas du tout. Nous on y a cru dès le début, on savait que ça n'allait jamais s'éteindre parce qu'on était habités par cette musique, par le hip hop, et quand tu es habité comme ça, tu sais que ça ne va jamais s'arrêter".

Après le film, une série attendue en 2022

Dans le film d'Audrey Estrougo, Joey Starr est interprété par Théo Christine et Kool Shen par Sandor Funtek. Les deux jeunes acteurs ont répété pendant plus d'un an pour se glisser dans la peau de ces légendes du rap. "On baignait vraiment dans ce truc hip-hop des années 80-90... Il fallait vraiment qu'on soit crédibles et il fallait qu'on s'approprie le truc avant d'imiter qui que ce soit", raconte Théo Christine.

"On a eu plus d'un an de préparation" -Théo Christine, Sandor Funtek

Après le film, une série intitulée "Le monde de demain", qui retrace également l'histoire du groupe NTM, est prévue pour 2022 sur la chaîne Arte et sur Netflix. Yazid Aït a collaboré avec l'équipe de tournage sur cette série.