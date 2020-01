Sur facebook, des Landais revendiquent le maintient des vachettes dans Intervilles

Landes, France

"Non à Intervilles sans la vachette", c'est le nom du groupe facebook créé par un Montois il y a quelques jours. Il comptait déjà 2 000 membres ce mercredi 15 janvier. Les vachettes dans l'émission, une question d'évidence et d'identité pour ces Landais.

C'est dommage qu'on nous enlève ça, alors que ça fait connaître le département".

C'est un Montois, Pierre Robin, qui a créé le groupe il y a quelques jours. "Je suis fier de mes racines. Tout le monde fait le lien entre les Landes et les vachettes, et c'est dommage qu'on nous enlève ça, alors que ça a fait connaître le département". Il poursuit : "C'est ancré dans l'histoire de la télévision. Nous faisons savoir que nous sommes _une région avec ses traditions_, et que nous souhaitons les garder".

"Ce n est plus Intervilles si il n'y a plus de vachettes".

Sur ce groupe, de nombreux internautes expliquent leur mécontentement et désarrois : "Ce n est plus Intervilles si il n'y a plus de vache", ou encore _"Nul intervilles sans vachettes_, je boycotterai". Pierre Robin précise qu'il n'a pas créé le groupe pour s'attaquer au producteur de l'émission (Nagui) où à ses futurs animateurs, mais pour faire remonter que localement, l'annonce ne passe pas.

L'épreuve culte de l'émission est retirée, alors que le débat autour de la condition animale est de plus en plus présent ces derniers temps.