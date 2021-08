Sur la côte d'Azur, le succès des loisirs nautiques provoque une hausse des interventions des sauveteurs

Les amateurs de paddles, trottinettes des mers, kayak ou petits bateaux sont de plus en plus nombreux. Des loisirs nautiques qui peuvent aussi être dangereux si les utilisateurs ne respectent pas les consignes de sécurité. Cette année les interventions des sauveteurs sont en hausse.

C'est la tendance cette année plus que jamais sur la côte d'Azur, paddles, kayaks ou scooters des mers ont énormément de succès, sans compter les nouveaux engins qui viennent tout juste de sortir. Les entreprises de locations tournent à plein régime. Mais les comportements dangereux de certains utilisateurs, en s'approchant trop près des bateaux par exemple ou en s'aventurant un peu trop loin provoque une hausse des interventions des sauveteurs sont en hausse cette année.

"Vous avez des gens qui découvrent complètement la mer" - Eric Petitjean, patron de la station de la SNSM de Cannes Golfe Juan

En 2020 dans les Alpes Maritimes, 481 opérations de sauvetages ont eu lieu. Une partie importante d'entre elles concerne ces amateurs de loisirs nautique. "De plus en plus de pratiquants viennent sur le littoral ou vont en mer et du fait du confinement, ils se sentent libérés, ils partent sur les côtes françaises. On se retrouve avec un méconnaissance du milieu maritime, un oubli des règles de sécurité", explique Eric Petitjean, patron de la station de la SNSM de Cannes Golfe Juan. "On a eu pas mal d'intervention soit pour des kitesurfeurs qui étaient en difficulté ou des gens qui pratiquent des sports nautiques et qui se retrouvent en difficulté, qui ne vérifient pas le moteur, la météo ou qui surestiment l'équipage qu'ils ont avec eux. Vous avez des gens qui découvrent complètement la mer", poursuit-il.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Tout est très surveillé pour éviter tout problème" - Jean Marc Parent, loueurs de paddles et kayaks à Cannes

Pourtant les utilisateurs reçoivent toutes les consignes de sécurités au moment de la location assure Jean Marc Parent, le gérant de l'entreprise de location Cannes Stand up paddle location, kayak évasion. "Si on ne respecte pas les consignes de sécurité, c'est très dangereux", dit-il. "Les premières consignes que l'on donne sur le pédalo et le Stand up paddle c'est que l'on ne doit pas sortir de la zone des 300 mètres et cela évite de se mêler au trafic. On mène une surveillance, chaque personne qui prend une embarcation a des instructions ", assure le professionnel également sauveteur bénévole. Pour ce qui est des kayaks, "on a des parcours très précis suivant les conditions météo. Nos kayaks sont numéros, géolocalisés. Tout est très surveillé pour éviter tout problème."