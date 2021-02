Sur la scène de Château Rouge à Annemasse, des mini-concerts réservés aux professionnels

Des éclairages, des fumigènes, des musiciens et même un chanteur sur scène… comme dans le monde d’avant. Mais pour ce mini-concert organisé dans l’une des salles de Château Rouge à Annemasse, la foule en délire a été remplacée par une vingtaine de personnes. Ce sont des producteurs, des membres de la presse spécialisée. Masqués et sagement assis sur des chaises espacées d’un bon mètre, ils sont venus écouter Obi, un artiste nigérian actuellement en résidence dans la structure haut-savoyarde.

Musique "live", applaudissements… ce retour dans le passé ne dure pas plus de trente minutes. "J’apprécie vraiment d’avoir eu cette chance de chanter devant un public", lâche Obi. Retrouver l’ambiance des concerts "cela fait du bien même si c’est un court", souffle Guillaume Anger, le directeur de Château Rouge. "On a pu le faire plusieurs fois avec deux groupes actuellement en préparation des auditions du Printemps de Bourges et Obi."

"C'est du luxe"

Ces mini-concerts très privés sont aussi l’occasion pour les intermittents du spectacle de pouvoir travailler. Derrière sa console, Damien, technicien du son, savoure cette parenthèse. "C’est du luxe mais c’est aussi super frustrant parce qu’on sait que demain, il n’y a pas de concert." Kamel, lui, s’occupe des lumières. "Cela fait du bien parce que cela permet de rester connecter à ce milieu. Mais là, on fait le concert de fin de résidence d’Obi mais après … on est comme des lions en cage."

Pour les concerts des artistes en résidence à Château Rouge à Annemasse, le (petit) public est masqué et assis. © Radio France - Richard Vivion

Château Rouge emploie vingt-quatre personnes. "Les résidences nous ont permis de faire bosser les équipes, explique Guillaume Anger. Mais maintenant notre seule envie est présenter très vite tous ces artistes à notre public."

