Sur le canal du Midi, inauguration du site totalement remanié des écluses de Fonséranes à Béziers.

Ce samedi, le public va pouvoir découvrir le nouveau site des écluses de Fonséranes, oeuvre majeure de Pierre-Paul Riquet sur le canal du Midi.

Après 18 mois et 11M€ de travaux, le site de Fonséranes qui s'étend à Béziers sur 12 hectares, est inauguré ce samedi. A Béziers, sur le parcours du canal du Midi qui relie l'Atlantique à la Méditerranée, Fonséranes est la réalisation la plus compliquée de l'ouvrage avec ses 9 écluses , ses 8 bassins et un dénivelé de 21,50m sur 300 mètres de long. Une prouesse technique signée Pierre-Paul Riquet au 17ème siècle qui voulait absolument que "son"canal passe par sa ville natale. Pour l'inauguration, la compagnie régionale de théâtre "Merversible" propose tout au long de ce samedi l'accueil du public. Maude Val, à la tête de cette troupe, lève une partie du voile.

On invite le spectateur à être acteur.

Maude Val, à la tête de la compagnie "Merversible" Copier

A oeuvre grandiose, spectacle titanesque. La troupe "Merversible" compte 35 personnes. Acteurs, danseurs, musiciens, photographes, vidéastes. Sans compter les habitants de Béziers qui ont souhaité participer à l'aventure en tant que figurants le temps d'une journée. Pour Maude Val, il faut bien tout ce monde pour faire ressentir au public la "folie" du concepteur des écluses de Fonséranes.

Derniers préparatifs pour les décors du spectacle de Merversible. © Radio France - Gaëlle Schüller.

Pierre-Paul Riquet était un frappadingue et le canal du Midi n'est pas une madeleine de Proust.

Maude Val et sa compagnie vont continuer à travailler sur le canal du Midi. Copier

La compagnie "Merversible" développe un travail sur tout ce qui touche à l'eau en Occitanie. Mer Méditerranée, canal du Midi, etc.

Le site des écluses de Fonséranes est le 3ème site touristique le plus visité dans la région après le Pont du Gard et la cité de Carcassonne.