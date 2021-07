Sur le littoral normand, les indémodables cabines de plage

Qui dit bord de mer, dit aussi cabines de plage sur le littoral normand. Elles ne datent pas d'hier et pourtant, de nouvelles maisonnettes apparaissent chaque année. A Colleville-Montgomery (Calvados), l'entreprise MCB fabrique certaines cabines de la plage de Ouistreham.

Clément Dos Reis et Philippe Dolley achèvent la construction d'une cabine de plage.

Dans l'atelier de Philippe Dolley, deux cabines de plage sont presque terminées. Il ne leur manque plus que les portes, puis elles seront installées sur la plage de Ouistreham. Ces cabines ont été achetées par des particuliers, désireux d'avoir un pied à terre sur la plage. "Ça permet de faire des pique-niques ou de se changer à l'intérieur. Et s'il y a une averse, on peut se mettre à l'abri à l'intérieur, en ayant quand même la vue sur la mer", liste Philippe Dolley, patron de l'entreprise MCB. Quant aux acheteurs, ils viennent de partout : de Normandie, de Paris, mais aussi d'ailleurs."Il ne faut pas croire qu'il n'y a que des gens de Ouistreham qui ont des cabines", sourit Philippe Dolley.

Des cabines identiques dans chaque commune

Les cabines de plage répondent à un cahier des charges précis. Chaque commune indique les normes à suivre. A Ouistreham, les cabines doivent être peintes en blanc, avec un toit de couleur bleu ardoise, quelle que soit l'entreprise en charge de la construction.

Autre spécificité à prendre en compte : les embruns et les intempéries. En bord de mer, les cabines sont mises à rude épreuve. Pour Clément Dos Reis, menuisier chez MCB, "ce qui va être le plus compliqué, ça va être de trouver les bons matériaux. Il faut que ce soit du solide !" Une qualité qui se répercute sur le prix : pour une cabine de plage de cette entreprise, il faut compter environ 6 000 €.