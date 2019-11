Les soixante chalets ont ouvert ce samedi et beaucoup rendent hommage au savoir-faire ancien.

Sur le marché de Noël du Mans, on remonte le temps "à l'ancienne"

Le Mans, France

Alain prépare du vin chaud "comme dans l'ancien temps". A l'aide d'une chaussette, dans laquelle il met tous les ingrédients, qu'il trempe ensuite dans du vin rouge ou blanc. "Je m'y suis mis il y a deux ou trois ans, explique-t-il. Il y a un réel engouement pour ce genre de pratique".

J'aimerais retrouver le village où j'ai grandi.

Quelques allées plus loin, Chantal feuillette un livre de photos en noir et blanc. "J'aimerais retrouver le village où j'ai grandi". C'est la première année que Patrice, derrière le comptoir, vend des photos des villages français des années 1900 - 1920. Et ça marche ! "Beaucoup de personnes recherchent des souvenirs d'enfances. Beaucoup de jeunes tentent aussi de retrouver la maison de leurs parents ou de leurs grands-parents".

Patrice vend des photos de villages français des années 1900-1920. © Radio France - Manon Claverie

Sur le marché on peut aussi s'amuser à fabriquer des objets disparus, comme les locomotives, voitures et horloges du début du 20e siècle, version puzzle de bois, devant lesquelles Alain s'extasie. "J'aime le fait de faire découvrir ce que les anciens faisaient qui est d'ailleurs souvent la base de la mécanique actuelle. C'est un lien entre le passé et le présent."

Quelques allées plus loin, on (re)découvre des objets disparus du début du 20e siècle version puzzle de bois. © Radio France - Manon Claverie

Pour replonger dans le siècle dernier les chalets du marché de Noël sont ouverts tous les jours à partir de 11 heures, jusqu'au 5 janvier.