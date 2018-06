Nantes, France

Sur le parcours du Voyage à Nantes, "Sortie de fontaine" ne manque pas d'intriguer les passants et visiteurs sur la place Royale. L'artiste Michel Blazy, en lien avec le fontainier, met en scène des dysfonctionnements de la célèbre fontaine nantaise. Tel un compositeur, il propose des centaines de variations avec les jets d'eau. "L’étonnement naît de la brièveté et de l’irrégularité des dysfonctionnements dont certains sont très peu consommateurs (exemple : la brume) et pour les plus impressionnants, les débordements, ceux-ci ne surgiront qu’au maximum trois fois dans la journée… et parfois pas du tout!", explique Le Voyage à Nantes. Voici une vidéo, tournée ce vendredi 29 juin :

Mais certains apprécient modérément cette création artistique. Sur le réseau social Twitter, la charge est menée par des élus du parti Les Républicains. Karl Simler, par exemple, s'étonne de ce "déversement de centaines, de milliers de litres d'eau au nom de l'art". Le conseiller municipal d'opposition nantais Julien Bainvel évoque une "incohérence" avec la politique de Nantes Métropole engagée dans la transition énergétique et parle de "gaspillage".

L’œuvre Sortie de fontaine propose des dysfonctionnements aléatoires, des trajectoires déviées, des débordements de toutes parts. « Oeuvre » validée par @nantesfr et @NantesMetropole pourtant engagées dans la transition énergétique #incohérent#gaspillagepic.twitter.com/KIAUFEZrI2 — Julien Bainvel (@julienbainvel) June 29, 2018

Consommer le moins possible"

Le Voyage à Nantes explique que cette question a été au cœur de la mise en place de "Sortie de fontaine" : "la consommation d’eau a évidemment été l’un des enjeux principaux du travail mené entre l’artiste et le fontainier. L’étonnement est provoqué par des dysfonctionnements brefs étudiés pour consommer le moins possible. Les débordements qui constituent les séquences le plus impressionnantes ont ainsi été limité dans leurs durées et dans leur nombre : elles ne pourront se déclencher que maximum trois fois dans la journée (et parfois pas du tout tel que défini dans le programme informatique créé)", stipule le VAN qui affirme que "la consommation d’eau ce de projet temporaire reste ainsi modeste et respectueuse de l’environnement". France Bleu Loire Océan a filmé un de ces (rares) débordements :

Sur Twitter, un conseiller municipal nantais socialiste, membre de la majorité, Benjamin Mauduit a par ailleurs répondu aux critiques : "c'est l'intérêt même de la culture et de l'Art de surprendre, de jaillir de nulle part, de sublimer, de déranger et d'échapper à tout contrôle politique et toute tentative de censure".

Débordement de la fontaine de la place Royale © Radio France - Antoine Denéchère