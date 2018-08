Perseigne, Neufchâtel-en-Saosnois, France

Il est caché entre les arbres de la forêt. Le belvédère de Perseigne est une grande tour ronde qui se visite d'avril à septembre. A son sommet, on se trouve au point le plus haut de la Sarthe, soit 340 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais pour cela, il faut gravir 163 marches.

Une ascension en douceur

"Il y a souvent des visiteurs qui n'essaient même pas de monter ou alors qui rebroussent chemin parce qu'ils ont le vertige", s'amuse Chantal qui s'occupe de l'accueil. Mais, elle l'assure, pas besoin d'être sportif pour gravir l'escalier en colimaçon. "Il faut y aller à son rythme, c'est tout", précise-t-elle.

Grâce à des interrupteurs, les photographies accrochées aux murs s'illuminent © Radio France - Suzon Tisseau

Pour accompagner le visiteur dans son ascension, des photographies sont à découvrir au fil des marches. Les clichés mettent en avant des éléments de la nature environnante. Lorsque l'on appuie sur les interrupteurs situés sur les côtés, les photographies s'illuminent.

Le calme et l'air pur

Arrivé en haut, ce qui frappe, c'est le silence. Après plusieurs minutes dans un brouhaha dû à la résonance de la tour, le calme perçut au sommet apaise immédiatement.

Une table d'orientation permet de retrouver les villes et lieux clés des environs © Radio France - Suzon Tisseau

Grâce à la table d'orientation à 360°, on retrouve facilement les villes et lieux marquants des environs. Pour s'orienter à plus grande échelle, les noms de grandes villes internationales sont aussi inscrits.

Voir la cathédrale du Mans

Les plus chanceux et observateurs pourront, par journée dégagée, retrouver la cathédrale du Mans à l'horizon. A l'accueil, des paires de jumelles sont mises à disposition.

Le visiteur peut emprunter des jumelles gratuitement © Radio France - Suzon Tisseau

Le belvédère se visite jusqu'au 30 septembre le vendredi, le samedi et le dimanche de 12h à 18h. La montée coûte 2 euros pour les adultes et 1 euros 50 en tarif réduit.