Sur les pas d'Albert Camus à Lourmarin, 60 ans après sa mort

Lourmarin, France

Le 4 janvier 1960, Albert Camus perdait la vie dans un accident de la route dans l'Yonne, à l'âge de 47 ans. C'est à Lourmarin que le romancier, philosophe et intellectuel est enterré. Il s'était installé dans cette commune du Luberon avec sa femme et ses deux enfants, deux ans plus tôt. Il y a acheté une maison, grâce à l'argent de son prix Nobel de Littérature. Soixante ans plus tard, Camus est l'un des auteurs français les plus lus au monde et aujourd'hui encore, sa tombe est l'un des endroits les plus visités du Luberon.

Albert Camus, enterré aux côtés de son épouse, Francine © Radio France - Camille Labrousse

Cette tombe est d'ailleurs le point de départ d'une visite guidée, sur les traces de Camus, organisée depuis deux ans à Lourmarin. Rien ne laisse deviner que l'un des plus grands auteurs français du XXe siècle est enterré là. Discrète, la tombe est parfaitement entretenue, sobre et très végétale. Au printemps, un laurier-rose y fleurit, aux côtés d'iris et d'un olivier.

Très souvent, il m'arrive de voir des visiteurs verser une petite larme sur la tombe de Camus - Cathy Mifsud, guide

Camus découvre Lourmarin dans sa jeunesse. Il y revient par nostalgie, mais pas pour le Luberon, comme l'explique Cathy Mifsud, guide conférencière. "Camus a choisi Lourmarin parce qu'il y a le Luberon, derrière il y a la mer et ensuite, il y a son Algérie natale", raconte-t-elle. Après le cimetière, la visite se poursuit par un aperçu lointain de la maison de l'auteur et par un passage devant le café Ollier, où il avait ses habitudes. La visite a lieu sur demande et sur réservation, n'hésitez pas pour cela à contacter l'office de tourisme de Lourmarin.

La maison d'Albert Camus se situe en plein centre de Lourmarin © Radio France - Camille Labrousse

Le café Ollier, où Camus avait ses habitudes © Radio France - Camille Labrousse