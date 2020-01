Sur les pistes de la station de Peyragudes

Installée au coeur de la Vallée du Louron, avec ses deux versants entre Hautes-Pyrénées et Haute-Garonne, la station de ski de Peyragudes offre des conditions de ski unique dans les Pyrénées. Mais pas seulement...

Loudenvielle, France

Si vous n'aimez pas choisir entre le village de Loudenvielle et la station de ski de Peyragudes, la bonne nouvelle de cet hiver devrait vous ravir ! Grâce au Skyvall, vous pouvez désormais rejoindre les pistes du versant Peyresourde de la station de la vallée du Louron tout en laissant votre voiture dans le village de Loudenvielle.

Passer directement des pistes de ski aux bassins de Balnéa est désormais possible sans devoir reprendre sa voiture. C'est la nouveauté principale de la station et de la vallée pour cet hiver 2019-2020.

A Peyragudes, les pistes de ski sont au nombre de cinquante et elles vous permettent de vous balader entre les versants Peyresourde (côté Hautes-Pyrénées) et Agudes (côté Haute-Garonne) sans quitter les sommets des Pyrénées, entre 1 600 et 2 400 mètres d'altitude.

De la piste de ski 007 en hommage au tournage d'un James Bond sur le site jusqu'à la traversée des Isards par le télésiège de Serre-Doumenge, vous pourrez découvrir le domaine sous toutes ses saveurs.

Mais Peyragudes, c'est aussi ses restaurants, ses espaces garderie pour les petits, des lieux de surf et de glisse, de la randonnée avec ou sans raquette et même des espaces dédiés aux débutants en quête de sensations de glisse.

Et l'aventure se poursuivra forcément dans le village de Peyresourde avec ses nombreux services et commerces, mais aussi à Loudenvielle avec son espace thermoludique Balnéa aux multiples bassins, son lac pour une promenade en famille, son cinéma et ses restaurants pour profiter pleinement de cet espace naturel.