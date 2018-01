Auron, Saint-Étienne-de-Tinée, France

"Un risque de 4/5 ça peut faire peur, mais sur le domaine skiable, on sécurise les accès et les pistes, donc le risque est de 0", assure Eric Baral, le directeur de la station d'Auron, où il est tombé plus de 40 cm de neige ces dernières heures. "On met en place un plan d'intervention de déclenchement d'avalanche, un Pida, pour repérer et marquer sur une carte les zones à risque et pour faire partir les plaques de neige instable".