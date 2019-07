Sur les traces de l'histoire de la Manufacture d'armes de Châtellerault

Châtellerault, France

Un parcours en accès libre pour permettre aux Châtelleraudais et aux touristes de visiter le site de l'ancienne Manufacture d'armes ! Cela faisait des années qu'on en parlait... Lundi 1er juillet, ce parcours d'interprétation a été inauguré. 35 panneaux, 9 bancs réalisés par des artistes. Le tout pour un montant de 130.000 euros.

Un trait d'union entre hier, aujourd'hui et demain

Pour rappel, la "Manu", implantée en 1819, a fait travailler des milliers d’ouvriers jusqu’à sa fermeture en 1968. Aujourd’hui, le site renferme un musée, une patinoire, un barrage hydroélectrique, un centre de formation, des salles de sport, le centre des archives de l’armement, l’école des arts du cirque ou encore le conservatoire de musique et danse. L'objectif de ce parcours, "c'est de relier le passé et le présent" explique Virginie Tostain, l'animatrice "architecture et patrimoine" de Grand-Châtellerault.

En remontant les grandes dates de la Manu, le long du chemin de halage. © Radio France - William Giraud

Devant l'ancien bâtiment qui abritait le stand de tirs où l'on testait les armes. © Radio France - William Giraud

Des extraits de témoignages de manuchards jalonnent le parcours. © Radio France - William Giraud

L'art au "banc" d'essai

Au fil de cette déambulation, les visiteurs trouveront neuf bancs pour se reposer. Des mobiliers urbains qui sont de véritables œuvres d'art puisque neuf artistes locaux et internationaux ont participé à l'élaboration de chacun. Jacques Villeglé, Antonio Segui, Hervé Di Rosa, Joël Ducorroy, Peter Stämpfli, Jean Chaintrier, Hervé Sornique, Arnaud Cohen et Erik Samakh ont répondu à une commande du centre d'art contemporain de Châtellerault.

Un banc arc-en-ciel. © Radio France - William Giraud