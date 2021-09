Sur les traces du tournage du film de Ridley Scott "Le dernier Duel" en Périgord

Le film de Ridley Scott "Le dernier Duel" sera projeté pour la première fois ce vendredi 10 septembre à la Mostra de Venise. Une partie de cette superproduction avec Matt Damon, Ben Affleck et Adam Driver dans les rôles principaux a été tournée en Périgord en février et mars 2020.

Les spectateurs de la Mostra de Venise vont découvrir pour la première fois ce vendredi 10 septembre le nouveau film de Ridley Scott. "The Last Duel" , avec Matt Damon, Ben Affleck et Adam Driver dans les rôles principaux a été en partie tourné en Dordogne en février et mars 2020. Dix jours de tournage dans la plus grande discrétion à l'époque, comme souvent avec les superproductions américaines.

La place des Cornières à Monpazier en pleine transformation lors du tournage du film The last duel de Ridley Scott © Radio France - Emmanuel Claverie

500 techniciens, 800 figurants

Une discrétion relative malgré tout. Difficile de cacher une équipe technique forte de 500 techniciens et machinistes et 800 figurants. Sans parler des modifications opérées sur les lieux de tournage, comme les châteaux de Beynac et de Fénelon, ou encore la place des Cornières à Monpazier transformée pendant plusieurs jours pour accueillir une scène de marché, vraisemblablement la scène finale du film. Deux jours de tournage dont se rappelle encore le maire de la bastide. Fabrice Duppi se souvient "du plus gros tournage jamais accueilli dans la commune, c'était énorme! La logistique était assez impressionnante, avec plus d'une centaine de camions, toutes les salles réquisitionnées, les rues, les parkings". Dès le mois d'octobre 2019, un régisseur a été présent sur la commune et est resté sur place pendant cinq à six mois pour pouvoir organiser ce tournage. Fabrice Duppi reconnait avoir été mis dans la confidence assez tard. "En juin ou juillet 2019, un hélicoptère s'est posé pour le repérage d'un film, mais je ne savais pas qui c'était. Ils sont revenus au mois d'août et là, j'ai quand-même demandé qui c'était, et je suis allé l'accueillir au stade de rugby, où il s'était posé. Ça s'est fait en quelques secondes, Ridley Scott avait un timing assez serré. Par la suite j'ai pu assister au tournage d'une scène, mais malheureusement je n'ai pu approcher ni le réalisateur, ni les comédiens.

Le château de Beynac dans le Périgord (XIIème siècle) lors du tournage du film de Ridley Scott. Des drapeaux flottent au-dessus du monument. Février 2020. © Radio France - Théo Caubel

D'importantes retombées économiques

Ces 10 jours de tournage, et les mois de préparation qui les ont précédés ont permis d'apporter à l'économie sarladaise une bouffée d'oxygène, à une période creuse de l'année. 7000 nuitées d'hôtel ont été achetées, 2500 dans des locations du secteur, sans compter les repas dans les restaurants. L'agence de location Loxam, reconnait avoir vu son chiffre d'affaire augmenter d'au moins 30% pendant cette période. "Il a fallu fournir des véhicules, des camions-benne, des échafaudages, des chariots élévateurs, des nacelles télescopiques, des mâts d'éclairage, des chauffages sur les différents sites se souvient Xavier Madeira, le responsable de l'agence sarladaise. On recevait des informations très tardivement se souvient-il et il fallait pouvoir réagir vite. Dans une petite agence comme la mienne, nous n'avions pas forcément tout, Il y a des choses que nous avons quand-même pu voir en amont avec eux pour rapatrier le matériel de Toulouse, de Bordeaux ou d'ailleurs".

Matt Damon accessible

Si Ridley Scott et Ben Affleck se sont montrés plutôt discrets pendant le tournage, Matt Damon lui a été aperçu à plusieurs reprises dans les rues et les restaurants de la capitale du Périgord noir. Le héros de Will Hunting s'est même prêté à plusieurs reprises au jeu des photos et des dédicaces. Adam Driver, lui, a visité dans la plus grande discrétion et en famille le Centre international de l'art pariétal de Montignac-Lascaux. Vêtu d'un sweat à capuche, l'acteur de Star Wars s'est mêlé le dimanche 16 décembre à un groupe de visiteurs anglais.

Les abords du château de Fénelon à Sainte-Mondane avaient été recouverts de neige artificielle pour le tournage - Droits réservés