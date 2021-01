Une recette bretonne a cartonné sur Internet pendant le confinement

Enfermés chez eux à cause du confinement, certains Français se sont découverts de vrais talents de cuisiniers. Le site de partage de recettes, Marmiton a vu sa fréquentation augmenter de 30% certains mois. Un incroyable succès, plus de vingt ans après sa création.

Des recettes sucrées pour se faire plaisir

En plus du pain, des pâtes et des quiches, les utilisateurs de l'application ont cherché à se faire plaisir en cuisinant des plats réconfortants et chaleureux. Sur le podium des recettes les plus réalisées pendant le confinement, on trouve donc le fondant au chocolat, la quiche lorraine et en tête des audiences, la recette de la pâte à crêpes.

"Entre début mars et la fin du mois d'avril, la recette a été visionnée plus de 126.000 fois," confie Aurélie Martel, directrice générale de Marmiton. Entre mars et décembre, la recette affiche même 1,2 million de consultations ! Un chiffre vertigineux qui peut étonner quand on connait la simplicité de cette recette mais qui met la Bretagne à l'honneur.

La pâte à crêpes, un "hit" de Marmiton

"En réalité, la recette de la pâte à crêpes fait partie des recettes les plus consultées sur notre site chaque année, depuis plusieurs années, mais il est vrai qu'avec le confinement, elle a connu un très gros succès," souligne la directrice générale.