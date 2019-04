Surf : les conseils d'un prof avant de vous mettre à l'eau

Hossegor, France

Du soleil, des températures agréables et les vacances scolaires. L'occasion pour les touristes et même des Landais de se mettre au surf. Un sport qui n'est pas aussi simple qu'il y paraît. En deux semaines, deux surfeurs à la dérive ont été sauvés à Capbreton et à Biscarrosse. Même s'il ne faut pas en faire une généralité, il est toujours bon de redonner quelques conseils.

Philippe Mur est responsable de l'école Surf Trip sur la plage Sud à Hossegor. Lui, qui est moniteur de ski l'hiver, compare le surf et le ski : "Comme en montagne, si on veut faire du hors-piste, on va demander avant à un pisteur pour savoir quels sont les dangers. Il faut prendre des renseignements auprès des gens sur place et qui connaissent bien les spots, c'est évident. A partir du moment où l'on vas dans un élément que l'on ne maîtrise pas, il est possible qu'on se trouve face à quelques difficultés. Dire qu'il y en a régulièrement serait exagéré. Il y a pas mal d'écoles de surf et de gens sur la plage, les gens arrivent à se renseigner et à être encadrés."

Demander l'avis un pro

Du bon sens, mais parfois l'envie de faire tout seul est plus forte ! Philippe Mur donne toujours quelques conseils à ceux qui viennent louer du matériel chez lui : "D'abord,l'endroit où ils peuvent pratiquer, parce que le propre du surf c'est d'avoir des conditions qui changent tous les jours. Donc, il faut savoir sur quelle plage aller, à quel moment y aller parce qu'il y a des moments de la marée où on pratique le surf . Par exemple, nous sommes sur la plage sud à Hossegor, et c'est un plage où l'on pratique le surf plutôt à marée basse, donc il y a des horaires qui sont à respecter." Philippe Mur renseigne et conseille aussi sur le matériel. Et "il arrive parfois, si nous estimons que les conditions ne sont pas remplies, que les gens sont débutants, que la mer est forte ce jour là ou que la marée est remontée et que les vagues sont trop près du bord, on déconseille d'aller faire du surf" rajoute le professionnel.