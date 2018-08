Lery, France

Il fait beau, il fait chaud et les 1.300 hectares de la base de loisirs de Léry-Poses dans l'Eure, dont la moitié en eau, font le plein. L'endroit est idéal pour ceux qui recherchent un peu de fraîcheur, même si les places à l'ombre à proximité de la plage sont vite prises d'assaut.

La plage de la base de loisirs de Léry-Poses connaît un franc succès avec ces fortes chaleurs © Radio France - Laurent Philippot

De nombreuses activités sont proposées : ski nautique, surf, pédalo, pêche, catamaran, golf ou balades à vélo, il y en a pour tous les goûts.

Le ski nautique au milieu des canards, c'est à Léry Poses. Le tremplin est réservé aux skieurs qui ont une licence © Radio France - Laurent Philippot

Des surfeurs de la campagne

Toute la semaine, un groupe d'adolescents de la région est en stage cataski, deux activités : catamaran et ski nautique. La base de loisirs propose un téléski de 1700 mètres, ce qui rend l'activité plus abordable que s'il fallait tracter les skieurs avec un bateau. Les jeunes viennent du village voisin du Vaudreuil, à six kilomètres, aller-retour à vélo : "ça fait les mollets et les abdos !". Quand il n'y a pas assez de vent sur le lac, ils s'initient au surf sur la vague à surf et à les écouter, surtout les garçons, John John Florence, Gabriel Medina ou Jérémy Florès n'ont qu'à bien se tenir.

Avant de se lancer sur l'eau, petit test d'équilibre sur la terre ferme © Radio France - Laurent Philippot

On est des surfeurs de l'extrême, on enchaîne les figures, 360 et tout " - Marius, surfeur de la campagne

Des surfeurs de l'extrême qui sont bien plus souvent la tête sous l'eau que debout sur leur planche. Une histoire de matériel selon eux : "on n'a pas pris les bonnes planches, les planches de surf, c'est pour les pro". Mais l'essentiel est là, s'amuser et essayer de retourner la planche du copain juste à côté. Ethan, jeune Toulousain de douze ans, en vacances avec sa sœur Ambre chez sa grand-mère est beaucoup plus appliqué. Il écoute avec attention les consignes de Caroline, la responsable de la vague de surf, et, très vite, il arrive à s'asseoir et à se mettre en tailleur.

La base de loisirs, le lieu idéal pour "pécho"

L'adolescence, c'est bien connu, est la période de toutes les fanfaronnades. Le groupe d'adolescents, un peu bravaches, l'affirme :" la drague, on est des experts ! ", ce qui fait éclater de rire Titou, l'animateur qui les encadre.

Notre téléphone, il n'a plus de mémoire, tellement on a de numéros ! " Elio, Casanova sûr de lui

Une ardeur vite tempérée par Salomé, l’adolescente du groupe : "depuis le début de la semaine, à chaque fois qu'ils voient une fille, ils disent, waouh, elle est trop belle, il faut qu'on lui demande son numéro. Mais ils ne vont pas la voir ! " Ils promettent d'avoir des numéros avant la fin de la semaine, car "on est trop beaux gosses". Et la jeune fille de confirmer : "ce sont des grandes gueules". Cassés, comme dirait Brice de Nice.