Surtainville Découverte arrive sur vos téléphones portables

Julien Zanetti est arrivé dans le Cotentin avec sa compagne et leurs trois enfants au mois de juin dernier. Cet électricien, originaire du Massif Central, est aujourd'hui en reconversion professionnelle vers un métier du numérique.

"Passionné de nouvelles technologies, je cherchais un thème pour apprendre à développer des applications sur les téléphones portables", explique Julien Zanetti. "La création de ce site est donc un apprentissage du développement sur smartphones et la découverte de mon nouveau village".

"Surtainville Découverte" s'adresse à tous ceux qui voudraient en savoir plus sur le village de La Hague et ses trésors. Car si on connait la commune pour sa plage, il y a de nombreux lieux à découvrir comme la place du bourg, l’église, mais aussi la chapelle Sainte-Ergoueffe ou encore l’ancien four à chaux et la brèche du Brisay.

Cette application propose des randonnées guidées vers une dizaine de sites de Surtainville", précise Julien Zanetti. "On s'oriente avec une cartographie Google map et chaque lieu est illustré par des photos".

Déjà une cinquantaine d'abonnés en quelques jours.

L'application est gratuite et se télécharge via Google Play uniquement sur les smartphones qui fonctionnent avec Android. Julien Zanetti espère pouvoir se former prochainement au système d'exploitation d'Apple pour proposer son application aux iphones.

L'application propose une dizaine de sites à découvrir à Surtainville - Julien Zanetti

Le site devrait également avoir quelques publicités qui permettront de rémunérer le créateur de l'application. Mais ce n'est pas Julien Zanetti qui vendra les espaces publicitaires puisque c'est directement Google qui s'en charge.