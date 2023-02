Suspendues car non vaccinées contre le covid, des infirmières créent une pièce de théâtre

15 septembre 2021 : la vaccination contre le covid devient obligatoire pour les soignants en France. Ce jour sonne la fin d'une carrière pour Frédérika, Octavie et les autres. Infirmières, elles refusent de se faire vacciner et sont donc suspendues de leurs fonctions : "Je suis partie sans pouvoir dire au revoir à mes patients, ni à mes collègues, j'ai laissé toutes mes affaires, j'en ai déprimé, j'en pleurais tous les jours", raconte Octavie, infirmière en psychiatrie à Annonay (Ardèche). Frédérika a vécu cette période comme un chantage : "Soit tu te vaccines soit tu t'en vas. Moi je ne fonctionne pas au chantage".

Ces femmes ont alors subi des insultes : "On nous a traité d'antivax, de complotistes, de scientistes", "Moi on m'a même dit que je n'étais pas digne d'être infirmière, qu'à cause de moi des gens allaient mourir. C'est très violent". Pour échanger leur tristesse et leur colère, ces femmes se retrouvent et c'est là que née l'idée de la pièce, d'abord dans la tête d'Octavie, la seule à avoir déjà fait du théâtre. "Je me suis dit, il faut en faire quelque chose, ça nous fera du bien !"

Indispendues, mélange d'indispensables et de suspendues

Les "Indispendues" sont nées et se lancent dans l'écriture de la pièce "En marche ou crève", sous les conseils de la metteuse en scène ligérienne Christine Liétot : "Moi non plus je ne suis pas vaccinée et j'ai toujours fait du théâtre militant, donc leur problématique me touchait et m'intéressait car je trouve ça scandaleux".

La pièce a déjà été jouée une quinzaine de fois et elle est demandée jusqu'à Périgueux ! "On ne s'attendait pas à ce succès, mais c'est très bien accueilli par le public". Un public avec lequel les apprenties comédiennes échangent à chaque fin de représentation : "C'est de l'humain. Il y a beaucoup de personnes déjà convaincues qui viennent, mais ce sont surtout des personnes qui s'interrogent tous, sur la même problématique", conclut Christine Liétot.

La prochaine représentation dans la Loire est prévue le 26 mars à Monistrol.