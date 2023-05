Suzane, Sainte-Suzanne ou les deux ? En Mayenne, difficile de trancher cette question

Suzane, de son vrai prénom Océane, s'est fait connaitre en 2019, par sa présence sur la scène française, avant de sortir son premier album, Toï Toï. Certains titres comme L'insatisfait remportent un grand succès.

Suzane • L'INSATISFAIT

La jeune artiste gagne d'ailleurs grâce à cette album la Révélation Scène lors des Victoires de la musique 2020. Puis gros temps d'arrêt à cause de la pandémie de Covid-19. Sa carrière est freinée, en raison de l'annulation des festivals et des concerts. Deux ans plus tard, en novembre 2022, enfin le retour à la normale. La chanteuse originaire d'Avignon sort un deuxième album, Caméo.

Connue pour son militantisme, Suzane est une féministe engagée dans le collectif Nous Toutes. Dans ses textes, la jeune femme défend aussi l'écologie. Son style de musique quant à lui est plutôt atypique, mêlant électro, chanson française et danse contemporaine. Sa présence sur scène, sa danse, sa musique et ses textes sont régulièrement comparés à ceux de Stromae, Eddy de Pretto ou encore Angèle.

Suzane - SUZANE @ Les Vieilles Charrues 2019