Swan, l'apprenti coiffeur d'Uzès, remporte le grand concours l'Oréal

Swan Palade, 21 ans et apprenti coiffeur à Uzès, remporte le prestigieux "Style and Colour Trophy" organisé par l'Oréal

Uzès, France

"Je n'en reviens pas ! Je suis hyper ému, je n'ai même pas les mots", bredouille Swan Palade. Ce gardois vient de remporter le "Style & Colour Trophy", le prestigieux concours de coiffure organisé par l'Oréal. La finale avait lieu ce dimanche soir à Paris, sur la fameuse scène du Trianon. Swan remporte ainsi le trophée du meilleur talent pour la création, la couleur et la coupe. Il a du procéder à un relooking sur un modèle sur scène.

Swan Palade sur la scène du Trianon - Sébastien Gourgeon

"J'ai d'abord entendu mon numéro, le numéro 16 puis mon nom et mon prénom. J'ai regardé mon modèle et elle m'a dit : c'est nous, on y va ! J'étais tellement surpris", avoue-t-il, juste après sa victoire. Le prix a été remis par Miss France 2018 et Miss Univers en personnes.

La prouesse est d'autant plus impressionnante qu'au départ, ils étaient plus de 48 participants. Suite à une sélection, en restaient 5. Parmi eux, Swan et Yohan, deux apprentis coiffeurs à Uzès. Leurs salons, Sébastien Gourgeon et Version 2 sont tenus par 2 co-gérants.

Swan, 21 ans, est apprenti depuis 2 ans au salon Sébastien Gourgeon d'Uzès et prépare un brevet professionnel de coiffure à Alès.

Nous les avions rencontrés dans leur salon Deux apprentis uzétiens en finale d'un concours de coiffure