Aller se baigner dans la piscine du voisin, c'est possible. C'est le concept de Swimmy qui met en relation les particuliers souhaitant profiter d'une piscine privée rien que pour eux et les propriétaires de piscines pour qui cette location peut constituer un petit complément de revenu. Le concept marche fort en ce début d'été : «On a une grosse centaine de piscines disponibles en Provence et un peu plus de mille utilisateurs dans la région», détaille Raphaelle De Monteynard, fondatrice de Swimmy.

Une solution pour les pudiques

Pourquoi ce concept marche fort ? Peut-être parce qu'il offre une nouvelle solution à une population pudique qui n'aime pas se baigner en public ou qui préfère la tranquillité. Jérémy et sa femme, des Avignonnais, se sont laissés convaincre par la formule car ils habitent «en appartement», n'ont «pas de piscine» et trouvent «plus sympa d'avoir une piscine rien que pour soi». De plus, le couple peut ainsi initier leur petite fille de 5 mois à la baignade en sachant qu'il ne la perdront pas des yeux.

Complément de revenu

Pour une demi-journée au bord de la piscine, le couple a dépensé 45 euros (20 euros par adulte en plus des frais de réservation). Un vrai complément de revenu pour Hélène, la propriétaire de la piscine dans laquelle ils se sont baignés. Cette habitante de Morières-lès-Avignon a découvert l'application il y a une semaine et depuis elle a déjà eu trois réservations : «On ne sait pas combien cela peut nous rapporter mais ça peut mettre beaucoup de beurre dans les épinards».