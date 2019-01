VIDÉO : découvrez la chanson du Creusois Sylvàn Areg pour l'Eurovision

Creuse, France

Les Creusois ont leur candidat à l'Eurovision ! Né à Clermont-Ferrand, Sylvàn Areg a passé ses plus jeunes années chez nous, du côté de Felletin, avant de partir pour la Corrèze et la Savoie. La chanson qu'il a choisie pour le concours, "Le petit Nicolas", a un lien direct avec son histoire personnelle :

Quand je parle du petit village ou de la petite campagne, ça fait référence à mes origines auvergnates et à mon passage en Creuse. C'est l'idée d'aller au bout de ses envies. Quand on a envie d'aller voir ailleurs, on se rend compte que ce sont ces petits coins qui nous font aller de l'avant.

Vous pouvez la découvrir ici :

La surprise de la sélection

Artiste auto-produit (sans maison de disque), Sylvàn Areg ne s'attendait pas à être sélectionné pour le concours : "C'était une chanson que j'avais écrite, mais que je ne pensais pas forcément défendre ou interpréter. Mais l'une des personnes qui gère le concours Eurovision est tombée sur "Le petit Nicolas", et m'a appelé pour "Destination Eurovision" [l'émission qui sélectionne le candidat français]." Dans les années 2000, Sylvàn Areg avait fait carrière dans le rap sous le nom de Casus Belli, avant de se mettre à écrire pour le chanteur Claudio Capéo. L'Eurovision est donc une nouvelle aventure pour lui.

Une chanson atypique

"Le petit Nicolas" est loin des chansons "standards" de l'Eurovision. Une différence que revendique Sylvàn Areg : "Elle représente bien ce que je suis, et mon parcours aussi. On entend dedans un débit qui peut faire penser à du rap, ce que j'ai fait pendant presque toute ma vie, tout en ayant un côté "chanson française". La chanson intrigue et ne passe pas inaperçue. En tout cas, _je n'ai rien à perdre et tout à gagner avec ce concours_."

Pour autant, Sylvàn Areg est conscient du défi qui lui est lancé : "Je suis à la fois impatient et un peu stressé. J'ai vu qu'en plus dans la première demi-finale où je vais passer, le niveau est assez relevé. Donc il va falloir donner le maximum." Ils sont 18 à concourir pour représenter la France en mai. Rendez-vous le 12, 19, et 26 janvier pour les deux demi-finales et la finale diffusées sur France 2. Le vote du public compte pour 50% avec le choix du jury.