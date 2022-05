Sylvie Vartan sort un disque inédit en soutien à l'Ukraine

La chanteuse de 77 ans a enregistré au mois d'avril cinq titres emblématiques évoquant l'exil et la liberté pour soutenir l'Ukraine. L'intégralité des bénéfices du disque à paraître le 13 mai sera reversée à l'Unicef.

Sylvie Vartan chante pour l'Ukraine. L'artiste de 77 ans, qui a fui la Bulgarie quand elle était enfant, a enregistré au mois d'avril cinq titres qui évoquent l'exil, la résilience et la liberté. Parmi eux, la chanson "Odessa", qu'elle a interprété pour la première fois en 1998, et qui donne son nom au disque. Tous les bénéfices des ventes seront reversés "à l'Unicef au profit de l'Ukraine". L'EP sera disponible le13 mai en téléchargement et le 27 mai en physique.

Je comprends le ressenti du peuple ukrainien

"Quand j'ai vu les images de ce peuple ukrainien sous les bombes, en train de fuir, ce fut un choc. Inévitablement, cela a ranimé en moi beaucoup d'images et de sentiments intenses de mon enfance", confie Sylvie Vartan dans un communiqué. Une histoire qui fait écho à la sienne. Quand elle avait 8 ans, elle a fui la Bulgarie, alors sous occupation soviétique, avec ses parents et son frère Eddie. C'était en 1952. "Nous avons le même ADN. Même si la situation était très différente car, nous, nous ne fuyions pas une guerre mais une dictature brutale, je comprends le ressenti du peuple ukrainien", précise la chanteuse.

Chanson "Imagine" de John Lennon

Sylvie Vartan a donc spécialement enregistré cinq titres, à commencer par "Odessa", de Jay Alanski, qu'elle a chanté pour la première fois sur son album "Sensible" (1998). L'une des dernières chansons du répertoire de l'artiste, "Le Bleu de la mer Noire" (Clarika) est également dans le CD, tout comme "La Maritza" (Pierre Delanoé et Jean Renard) et "Nicolas" (Michel Mallory). Sylvie Vartan a également choisi de chanter à nouveau "Imagine", chanson mythique de John Lennon.