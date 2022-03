Symphonie pour klaxon et essuie-glace : un concert à réveiller les morts sur le parking du cimetière de Boucau

Ce samedi à Boucau, c'est "Soirée mortelle" ! Un événement de la Scène nationale du Sud-aquitain. Au programme, coaching pour réussir sa mort, apéro mortel et... Requiem pour klaxon et essuie-glaces sur le parking du cimetière. On a assisté à une répétition de ce concert complètement loufoque.

On ne rigole pas ! Le parking du cimetière de Boucau accueille ce samedi un Requiem pour klaxon et essuie-glaces, un concert symphonique de neuf voitures. C'est l'un des événements de la Soirée mortelle, organisée par la Scène nationale du Sud-aquitain. "On peut imaginer qu'une voiture n'est pas un instrument de musique", explique Patrick Ingueneau, le chef-d'orchestre. "On utilise à la fois la voix, les klaxons, les portes, les essuie-glaces et les gicleurs." Pour ce concert, neuf musiciens klaxonneurs l'entoureront. "On a la chance d'avoir le premier klaxon Adèle Zouane, elle sera là demain soir. Les huit autres musiciens font partie de l'Automobile-club de klaxon du Pays basque."

Un club de klaxon ?? "Oui, c'est un club de klaxon. Les gens klaxonnent", explique le plus naturellement du monde Patrick Ingueneau. "C'est vraiment très sérieux". Avant de rigoler : "J'arrive à vous rouler dans la farine ! On joue sur le vrai faux." Et de se livrer à une démonstration de klaxon sur un Kangoo. "On peut faire soit des sons courts, soit des sons longs... On peut faire aussi des rafales." Tututututututututututuutut ! "Celui-là est très, très bien, c'est un très bon klaxon", détaille-t-il sous l'oeil rigolard de la propriétaire de la voiture. "Je suis ravie de savoir que mon Kangoo a ça ! C'est une belle révélation."

À l'arrivée de la musicienne star, Adèle Zouane, on se rue sur elle pour lui demander comment on devient premier klaxon ! "C'est beaucoup, beaucoup d'études, de très longues études, beaucoup de passion pour les voitures, mais aussi de passion pour la musique", nous explique-t-elle. Elle officiera au milieu des Renault Trafic, 4L, Mazda, Ford Ka... Toutes les sonorités de klaxon sont représentées. Le concert dure une demi-heure, mais ce n'est pas du klaxon en continu : essuie-glaces, portières, bruits de clés, gicleurs, mise en scène aussi... Le klaxon, c'est pour la fin, le clou du spectacle.

Alors, vrai concert, avec de vrais musiciens ? Ou spectacle complètement déjanté avec des comédiens et des volontaires ? Réponse ce saledi à Boucau, le concert sera commenté par le journaliste de France Musique Jerome Rouger. La soirée mortelle commence à 17h avec un Coaching pour réussir sa mort avec la compagnie de La Mort qui rue, puis le concert à 18h, avant un apéro mortel à 19h.