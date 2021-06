Talents de Touraine : la première compilation des meilleurs artistes de Touraine

France Bleu Touraine, avec le magazine PROG!, Scène Locale 37 et la Ville de Tours ont le plaisir de vous annoncer la naissance de la première compilation Talents de Touraine Vol 1.

La compilation Talents de Touraine Volume 1 comprend 14 titres et artistes issus de la scène tourangelle.

France Bleu Touraine, avec l'aide de PROG!, ainsi que de Scène Locale 37, et en partenariat avec la Ville de Tours viennent de donner naissance au tout premier album "Talents de Touraine".

France Bleu Touraine dé-confine la culture.

Au début, c'était un projet fou. Se dire qu'il fallait coûte que coûte soutenir les musiciens, auteurs, composteurs, interprètes, chanteurs, durant cette folle crise sanitaire qui les a privés de scène. De public. C'est un acte important pour France Bleu Touraine, première radio locale en Indre et Loire, que de soutenir ainsi les artistes les plus talentueux de Touraine. Malheureusement, il a fallut faire une sélection, et tous nos artistes n'ont pas pu figurer sur ce premier opus. Qu'a cela ne tienne, ça sera pour le volume 2 !

La Nouvelle Scène tourangelle est à l'honneur dans la nouvelle compilation Talents de Touraine © Radio France - Nicolas Bedin

France Bleu Touraine et ses partenaires ont voulu que cette compilation de talents tourangeaux soit intégralement gratuite, offerte, afin que chacun puisse découvrir, et apprécier les talents de notre Touraine, sans que l'argent soit une barrière ou un frein. Les "Talents de Touraine" resteront donc une compilation gratuite. Pour la gagner vous aussi, écoutez bien France Bleu Touraine, on va vous l'offrir !

La compilation Talents de Touraine Vol 1 © Radio France - Nicolas Bedin

Des mélodies catchy, des influences world, jazz, reggae, du rock énergique, du swing festif, des inspirations pop ou rap, pleines de poésie... et des artistes 100% Tourangeaux !

Avec : Panem, Electric Vocuhila, Grande, Les Frères Dubz, Scratchophone Orchestra, Mind The Beatz, Thé Vanille, Brahim, Saan, Dissident, Le Balluche de la Saugrenue, VSSVD, Felkissam, et les Astray Astronauts.; ils sont tous dans Talents de Touraine Vol 1 !

