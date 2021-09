"Tananarive" : la BD de la rentrée qui fait du bien, en dédicace chez Bulle au Mans

Attention, gros talent ! Si la formule peut relever du registre de la caricature, cette dernière étant qualifiée de "noble art" par Sylvain Vallée (auteur entre autres de "Katanga" et "Il était une fois en France"), on aurait tort de s'en priver pour annoncer sa venue au Mans à l'occasion de la sortie de son dernier album. Avec Tananarive (aux éditions Glénat, histoire complète, 120 pages paru le 8 septembre), Sylvain Vallée, associé à Mark Eacersall au scénario et Delf pour la mise en couleur, régale une nouvelle fois ses lecteurs en s'essayant à un genre de BD plus poétique, sensible et drôle.

L'aventure au coin de la rue

Les deux auteurs nous content l'histoire d'Amédée Petit-Jean, notaire honoraire ayant mené une existence prudente et monotone, réprimant toute sa vie durant ses puissants désirs d'aventure. L'aventure avec un grand A, il la rêve à travers les récits extraordinaires de son ami et voisin, Jo. Exact opposé d'Amédée, l'intrépide Jo a tout vu, tout vécu. Il est allé partout, arpentant les continents, se nourrissant de risques et d'incertitudes, de défis et d'intrigues comme "Pinpin", le héros de bande dessinée qu'il lisait enfant. Leur relation fonctionne ainsi, l'un raconte et brille, l'autre écoute et voyage par procuration. Chacun y trouve son compte.

Un road trip émouvant

Mais Jo décède brutalement, sans avoir préparé sa succession. Amédée reprend alors du service pour tenter de retrouver d'éventuels héritiers. Sans le savoir, et malgré la peine causée par la perte de son meilleur ami, c'est le début de l'aventure qu'il a toujours attendue. De Charleville-Mézières à Diên Bienh Phu, de Maubeuge à Caracas, il n'y a qu'un pas. Pour mener à bien ses investigations, Amédée va voyager. Un road trip fait de rebondissements et de révélations qui vont faire voler en éclats les certitudes de notre notaire retraité.

Amédée Petit-Jean et Jo se lance dans un road trip aussi inattendu que drôle - Glénat

Sylvain Vallée, avec son trait tout en rondeur et le découpage cinématographique de ses planches, a cette capacité, essentielle pour un auteur de BD, de donner vie à ses personnages et de dévoiler leur épaisseur. Avec lui, on adore détester les crapules et plus encore les aimer car il parvient à révéler la complexité d'une vie et à éviter l'écueil du manichéisme. Maitre de la caricature, ses personnages sont logiquement d'une grande expressivité mais le tour de force est de parvenir en un clin d'œil à les rendre également sensibles, tendres et en proie au doute. De la délicatesse au service de la justesse. Et comme le scénario de Mark Eacersall est rudement bien ficelé, on ne saurait que trop vous recommander d'embarquer avec Amédée pour Tananarive. Qui sait ce qu'il pourrait vous arriver ?

Sylvain Vallée sera à l'Espace bis de la librairie Bulle du Mans le vendredi 10 septembre à 18h30 et le samedi 11 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h pour dédicacer Tananarive aux éditions Glénat.