Tanguy Pastureau, le chroniqueur de France Inter, ouvre la saison culturelle de l'Ombrière-Pays d'Uzès

La CCPU, la communauté du pays d'Uzès parie sur la culture. Le 23 janvier prochain, (Avec le spectacle de Tanguy Pastureau, le chroniqueur de France Inter), débutera la saison culturelle de l'Ombrière-Pays d'Uzès. A l'origine, le maire d'Uzès, Jean-Luc Chapon, voulait un mini-palais des congrès, la collectivité a mené à son terme un équipement culturel qui pourra accueillir spectacles et séminaires. Ouvrir un lieu culturel en pleine incertitude Covid, un véritable pari relevé par la CCPU.

L'Ombrière-Pays d'Uzès, un vaisseau culturel

L'équipement culturel desservira un territoire de 30.000 habitants. Deux salles, "la fabrique", la plus grande avec des gradins rétractables, "le labo", la plus petite. Séparée par une cloison, une grande salle de 800 places assises, 1.200 debout. A l’extérieur de l'Ombrière un grand hall et un vaste esplanade pour accueillir d'autres événements. Nadège Moline est sa directrice. "Ce qu'on souhaite à l'Ombrière : c'est que la culture revive enfin".

Reportage à l'Ombrière-Pays d'Uzès.

Nous démarrons modeste avant une montée en puissance

L'Ombrière qui aurait dû ouvrir à la mi-décembre a coûté 7,7M€ (près de la moitié en subvention le reste sans recourir à l'emprunt). "Une vraie fierté" explique le président de la CCPU, Fabrice Verdier. "Cet équipement culturel va irriguer bien au-delà de notre territoire". Il est le fruit d'une communauté de communes bien gérée y compris par "mon prédécesseur, Jean-Luc Chapon" , (le maire d'Uzès).

Fabrice Verdier, président de la communauté de communes du Pays d'Uzès.

Le hall d'entrée de l'Ombrière-Pays d'Uzès. - L'Ombrière

La Fabrique de l'Ombrière-Pays d'Uzès. - L'Ombrière

Le labo de l'Ombrière-Pays d'Uzès. - Ludovic Labastrou