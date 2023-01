Tania Dutel "les autres" à la Comédie de Tours, les 10 et 11 février

Dans son nouveau spectacle Tania Dutel s’intéressera aux autres, avec beaucoup d’humour, d'arrogance parfois et avec une pointe d’émotion, le 10 et 11 février à la Comédie de Tours à 20h45.

Mais qui sont « les autres » ? Ceux dont le regard décrypte nos vies et qui donnent des avis en pensant prêcher la bonne parole à chaque instant, ceux que l’on surnomme parfois les donneurs de leçons.

Tous ces autres qui ont un avis sur notre alimentation, notre façon d'être et de nous comporter, notre sexualité, nos idées, en se prenant pour l’homme ou la femme idéale, mais existe t’il, ou t’elle vraiment ?

Avec son nouveau one-woman show décapant, Tania Dutel nous parlera aussi avec un humour grinçant de sujets féministes, avec son propre sens de la formule.

Tania Dutel, c'est une humoriste franche, naturelle et cash et vous allez adorer. Ne manquez pas son spectacle à la Comédie de Tours les 10 et 11 février.