"Tapie" : la nouvelle série évènement de Netflix, sort ce mercredi

Elle était très attendue, la série événement sur la vie de Bernard Tapie sort ce mercredi sur Netflix. Sept épisodes de 50 minutes chacun, qui retracent 30 ans du parcours de l'homme d'affaires et ancien ministre, de ses débuts méconnus en 1966 dans un télécrochet - où on lui promet un grand succès à l'inverse d'un autre candidat, un certain... Michel Polnareff -, à son incarcération en 1997 dans l'affaire du match truqué OM-VA .

Entre temps, ce banlieusard gouailleur et magouilleur, fils d'ouvrier chauffagiste, s'est mué en industriel redoutable et médiatique, enfilant des casquettes aussi diverses que ministre, animateur télé, propriétaire du géant Adidas ou patron de l'OM .

TAPIE | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Laurent Lafitte se glisse dans la peau de Bernard Tapie

C'est Laurent Lafitte, de la Comédie Française , qui campe Bernard Tapie : "Moi ce qui m'intéressait chez Tapie, c'était justement que c'était un personnage", explique-t-il. "Et pour un acteur, c'est fantastique, quelqu'un qui en même temps dans sa manière d'être dégage quelque chose d'assez théâtral, d'assez spectaculaire et qui en plus résume beaucoup de contradictions franco-françaises et de caractère, il y a plein de dimensions", affirme l'acteur, qui n'a pas hésité une seule seconde quand le réalisateur Tristan Séguéla lui a proposé le rôle, il a même été à la base du projet il y a 10 ans.

Les proches de Bernard Tapie contre la série

Mais la série n'a pas forcément convaincu les proches de Bernard Tapie. Au printemps dernier, sur les réseaux sociaux, sa veuve et sa fille ont dénoncé une forme d'irrespect, et Bernard Tapie s'était lui même toujours opposé à ce qu'on fasse un film ou une série sur sa vie. Mais le réalisateur Tristan Séguéla, fils du publicitaire Jacques Séguéla qui était un ami de Bernard Tapie, l'a tout de même fait, et assume : "Quand j'ai parlé du projet à Bernard, Il m'a dit : 'Je t'arrête tout de suite, c'est non'. Je lui ai répondu que s'il m'inspirait bien quelque chose, c'était de ne pas écouter celui qui te dit non".

Le fils de Bernard Tapie, Laurent Tapie, regrette lui que la réalisation ait mêlé fiction et réalité : "La série aurait été de meilleure qualité si on avait été impliqués dans son écriture. Elle n'a pas de puissance. Peut-être que les gens vont aimer parce qu'ils ne connaissent pas le vrai personnage ni la vraie histoire, mais quand vous connaissez la vraie histoire, il y avait vraiment la place pour faire plus fort que ça. Pourquoi faire une fiction ? La vie de mon père était tellement riche qu'il y avait largement de quoi faire sept épisodes qui ne racontent que des histoires vraies".