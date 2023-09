Tapie sur Netflix : "C'est cliché, il ne pouvait pas en être autrement" pour son fils Laurent

Ce mercredi, la plateforme Netflix propose une nouvelle série qui devrait intéresser les Marseillais : "Tapie", une production qui revient sur l'homme d'affaires, homme politique, amoureux de Marseille, de football et de l'OM qu'était Bernard Tapie.

ⓘ Publicité

La série est réalisée par Tristan Séguéla et Olivier Demangel avec Laurent Lafitte dans le rôle de Bernard Tapie. Son fils, Laurent Tapie, l'a vue et pour lui "c'est forcément cliché" et même "décevant". Il était l'invité de France Bleu Provence à 7h45 ce mercredi.

TAPIE | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

"C'est cliché et il ne pouvait pas en être autrement"

Lorsque le réalisateur Tristan Séguéla a annoncé à Bernard Tapie qu'il se lançait dans un projet de biopic-fiction sur lui, l'homme d'affaires lui a répondu : "Je t'arrête tout de suite, c'est non". Tristan Séguéla lui a donc répondu qu'il ne venait pas lui demander l'autorisation : "Je lui ai dit que je venais lui en informer et puis j'ai ajouté : 'S'il y a bien quelque chose que tu m'inspires, c'est de ne pas écouter ceux qui te disent non'".

Laurent Tapie, le fils de Bernard Tapie revient sur ce refus de son père : "Il s'était imaginé que tous les clichés sur lui y seraient [dans la série, ndlr] et c'est pas loin d'être vrai". Mais pour lui, il ne pouvait pas en être autrement : "Tristan n'est pas un proche de mon père, il l'a vu quelquefois et il ne connait pas si bien que ça son histoire. C'est pour ça, je pense, qu'il a fait le choix de la fiction."

"Ils ont fait une version "woke" de ma mère"

Car cette série est effectivement fictive, inspirée de la vie de Bernard Tapie, et c'est dommage pour Laurent Tapie : "La vie de mon père était tellement riche en soi qu'on pouvait la raconter comme telle, regrette-t-il. Là, le spectateur ne sait pas si ce qu'il voit, c'est de la fiction ou la réalité".

Laurent Tapie donne l'exemple de sa mère : "Dans la série, ils ont fait une version "woke" de ma mère. C'est un peu comme toute l'époque d'aujourd'hui : les hommes, on est tous des cons et ce ne sont que les femmes qui sont formidables, ironise-t-il. Là, dans la série, les femmes sont toutes formidables et mon père est un peu un chien fou qu'il faut ramener à la raison de temps en temps. Ce n'est pas injure à ma mère que de dire que le cerveau, c'était mon père. C'était pas ma mère."

Autre exemple, l'affaire VA-OM. Le duel entre M. Tapie et le procureur De Montgolfier a réellement eu lieu, certes. Mais là aussi, il y a des choses à redire, selon le fils Tapie : "La façon dont c'est présenté, on a l'impression de voir le type le plus droit qui soit. De Montgolfier, il avait ses bonnes méthodes à lui ! Quand il mettait au trou tous les mecs en disant tu ressortiras quand tu nous expliqueras que c'est Tapie [le coupable ndlr]… ça ressort pas dans la série ça."

"Des acteurs phénoménaux"

Malgré ses critiques, Laurent Tapie le reconnait "les acteurs sont phénoménaux. Laurent Lafitte qui joue mon père, mais pas que. Tous sont saisissants." Il affirme que la série n'est pas désagréable à regarder : "Il n'y a pas de raison de la détester mais je trouve le résultat décevant. Vous verrez je pense qu'elle n'aura pas une note exceptionnelle cette série."

"Dans le débat Tapie-Le Pen, je suis désolé, mais c'est Le Pen qui avait raison"

Laurent Tapie revient sur le vrai Bernard Tapie, personnage réel haut en couleur. Quand par exemple, il dénonce l'obsession des médias pour le voile face à Jean-Marie Le Pen dans un débat sur l'immigration en 1989 . Selon son fils, le père ne dirait plus la même chose aujourd'hui : "Je vais être sincère avec vous. Sur la forme, sur la façon de s'exprimer et la présence physique, il était au-dessus de Le Pen. Mais je suis désolée, celui qui avait raison c'est Le Pen, pas Tapie.", affirme-t-il.

"La venue du Pape à Marseille, ça lui aurait beaucoup plu"

Sur la fin de sa vie, Bernard Tapie affirmait qu'il était croyant. Pour son fils, la venue du Pape François à Marseille le 23 septembre prochain lui aurait beaucoup plu : "Il aurait adoré ça, c'est sûr. S'il avait été maire de Marseille, il l'aurait reçu. Et il serait allé au Vélodrome."

En l'honneur de son père, Laurent Tapie souhaite installer un monument devant le stade Vélodrome qui mettra en scène six des joueurs victorieux de la Ligue des Champions et son père portant la coupe. Pour cela, il réalise une collecte portée par son association "À jamais les premiers" disponible ici . Il manque encore un tiers de la somme nécessaire pour réaliser ce projet.