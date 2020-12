Tapisserie d'Aubusson : la cartonnière révèle les premiers détails de la tenture Miyazaki

Un chef d'oeuvre se prépare discrètement à Saint-Christophe, au sud de Guéret. Delphine Mangeret, dessinatrice et cartonnière travaille sur les prémices de la première tapisserie Miyazaki de la Cité internationale d'Aubusson.

Après les tapisseries dédiées à l'oeuvre de Tolkien, la Cité internationale d'Aubusson se lance dans un nouveau projet d'envergure. Cinq tapisseries monumentales vont être tissées d'après les images des films d'Hayao Miyazaki. Le travail préparatoire a commencé pour la première oeuvre de cette série, tirée du film Princesse Mononoké.

La naissance de cette tapisserie commence à Saint-Christophe, au sud de Guéret, dans l'atelier de la dessinatrice et cartonnière Delphine Mangeret. Sur sa table, dans les livres posés dans un coin, les images de Miyazaki sont partout. "On y pense constamment, il nous habite complètement. S'imprégner, plonger dans l'univers de Miyazaki, c'est important pour pouvoir l'interpréter" explique Delphine Mangeret.

Une gamme de 80 à 90 couleurs

Pour donner vie à cette tapisserie, il faut d'abord décortiquer chaque nuance de cette image du film où l'on voit le personnage principal Ashitaka avec sa monture, minuscules dans une immense forêt. Rose, bleu, vert, orange, toutes ces couleurs se mêlent et "donnent une belle harmonie. Je suis en train de finir d'établir la gamme, je vais essayer de ne pas dépasser 80 - 90 couleurs."

Delphine Mangeret décortique plusieurs impressions différentes de l'image choisie pour la première tapisserie pour établir la gamme de couleurs la plus juste. © Radio France - Noémie Philippot

Toutes ces couleurs vont être déclinées sur des fils de différentes matières, de la laine, du lin ou de la soie pour créer une profondeur dans la tapisserie. "Pour le travail des écorces, ce sont des fils assez gros qui vont donner un tissage avec un aspect plutôt rustique. Le minéral aura un aspect beaucoup plus satiné" détaille la cartonnière. "On joue avec tout ça."

Un travail de haute précision pour codifier une tapisserie de 23 mètres carrés

Il faut ensuite répartir ces changements de couleur et de matière subtiles sur 23 mètres carrés : la tapisserie de Princesse Mononoké va mesurer cinq mètres de haut pour quatre mètres soixante de large. Pour guider le travail du lissier, Delphine Mangeret trace des repères sur le carton, l'impression taille réelle de l'oeuvre (qui a envahi les combles de sa maison.) "Je réalise au crayon noir, blanc, avec des crayons de couleurs tout le traçage. Je délimite les formes, j'indique par exemple en pointillés les zones de passage de couleur" explique-t-elle.

Pour guider le travail du lissier, Delphine Mangeret délimite les formes et les changements de couleur sur le carton, l'impression taille réelle de l'oeuvre en préparation. © Radio France - Noémie Philippot

On a envie de proposer une tenture tissée qui soit à la hauteur de l'univers de Miyazaki.

Après avoir travaillé sur les dessins de J.R.R. Tolkien, créer une tapisserie à partir d'illustrations aussi pointues que celles signées par Hayao Miyazaki, "c'est à la fois très excitant et c'est hyper flippant parce que c'est un sacré enjeu !" s'exclame Delphine Mangeret. "On a envie de proposer une tenture tissée qui soit à la hauteur de l'univers de Miyazaki. C'est quelqu'un qui est très très pointilleux, qui est exigeant donc on a aussi envie de bien répondre à cette exigence."

Les tapisseries représenteront aussi des scènes des films Le Voyage de Chihiro, Le Château ambulant, Nausicaä de la Vallée du Vent. Elles devraient être terminées d'ici fin 2023.