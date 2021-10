Tapisserie d'Aubusson : le carton de la deuxième tapisserie de la série Miyazaki dévoilé

A la Cité Internationale de la tapisserie d'Aubusson, une deuxième oeuvre, inspirée de l'univers de Hayao Miyazaki va bientôt passer sur le métier! Le carton "du voyage de Chihiro" est terminé. En tout cinq tapisseries devraient composer cette nouvelle série, inspirée de l'univers du célèbre réalisateur Japonais.

Trois mètres de large sur sept mètres de long

Le carton est l'image en couleur et à taille réelle de la future tapisserie. Il doit guider les lissières dans la réalisation de la tapisserie. D'ici quelques semaines une manufacture sera choisie pour tisser cette oeuvre monumentale de trois mètres de large, sur sept mètres de long.

La cartonnière Delphine Mangeret choisit les couleurs et la texture des laines © Radio France - Camille André

Cette illustration est tirée de l'animé "Le voyage de Chihiro". Elle représente Chihiro, le personnage principal, face à une bête baptisée "le sans visage", dans un décors très chaotique. La bête a dévoré et saccagé des restes de dîner. L'image est très colorée, et pleine de détails.

L'oeuvre, monumentale, est un véritable défi © Radio France - Camille André

Delphine Mangeret est la cartonnière qui a réalisé cette illustration. Elle doit dessiner et colorier la scène. Elle doit ensuite trouver les bonnes couleurs et les bonnes textures de laines pour rendre la future tapisserie éclatante et fidèle à l'oeuvre de Hayao Miyazaki.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La première tombée de métier de la série Miyazaki est prévue en février

Parallèlement, le tissage de la première tapisserie de cette série consacrée à l'oeuvre d'Hayao Miyazaki progresse. Patrick Guillot, sa femme et leur fils réalisent en ce moment l'oeuvre monumentale inspirée de l'animé "Princesse Mononoké". Ils ont déjà tissé une grande partie de l'oeuvre.

Patrick Guillot et sa femme tissent la tapisserie inspirée de l'animé "Princesse Mononoké" © Radio France - Camille André

La tombée de métier est prévue en février 2022.