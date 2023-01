Tapisserie de Bayeux, Mémorial de Caen... La fréquentation des musées en hausse après les années Covid

Plus d'un demi-million de visiteurs accueillis en 2022 dans les musées de la ville de Bayeux dont 375 000 pour la seule Tapisserie. Après deux ans de baisse due à la pandémie mondiale - et une année 2019 à part, marquée par le 75ème anniversaire du Débarquement - les touristes sont revenus, offrant ainsi à la ville une saison quasi semblable à 2018. "C'est quand même une surprise, reconnaît Loïc Jamin maire-adjoint en charge du tourisme, parce qu'on se remet toujours difficilement des différentes crises que l'on peut traverser. Je ne m'attendais pas à une reprise aussi forte." Les clientèles internationales sont revenues, même si le nombre de groupes n'a pas retrouvé son niveau, mais les Belges, les Néerlandais, les Italiens et les Espagnols sont très présents. Surtout la clientèle française du grand bassin parisien ou de l'ouest de la France a été aussi très présente en 2022. Et les taux de réservations sont déjà intéressants pour 2023, année de transition avant 2024, marquée par le 80ème anniversaire du Débarquement.

Entrée du Mémorial de Caen © Radio France - Olivier Duc

Même constat du côté du Mémorial de Caen : 387 000 visiteurs ont franchi les portes du musée l'an passé, sur les bases de l'année 2018. Laurence Vahid est la directrice commerciale du site : "C'est une très bonne surprise. On avait senti à la réouverture en 2021, sur les mois où on avait pu rouvrir, une envie de nos visiteurs de revenir dans nos sites. Mais ça s'est amplifié sur 2022, avec un retour en force de la clientèle individuelle, principalement, et des groupes qui ont pu venir. Mais surtout un retour aussi à partir du mois de juin, de la clientèle étrangère, ce qui n'était pas le cas du tout en 2021." Une clientèle composée à 70% de Français qui ont retrouvé l'envie de sortir et pour le reste d'étrangers libérés des contraintes sanitaires leur permettant de revenir dans notre pays. Et, bonne nouvelle, les réservations des groupes (étrangers ou scolaires) sont, pour l'instant, très bonne. En attendant une année 2024, là aussi, marquée par le 80ème anniversaire du Débarquement.