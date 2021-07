Tarif réduit tous les dimanches au Stade Nautique pour les Avignonnais

Vous pourrez dès maintenant aller vous baigner tous les dimanches au Stade Nautique pour 4 euros par personne. C'est moitié moins que le prix de l'entrée en semaine. Ce tarif unique est proposé à tous les Avignonnais par la Ville. "C'est une détente pour toute la famille. On peut aussi bien nager que profiter du jacuzzi ou encore pique-niquer !" explique, tout sourire, Sandrine. L'hôtesse de caisse vient régulièrement avec son fils Brian. C'est leur manière à eux de profiter de l'été car ils ne partent pas en vacances.

Des activités pour petits et grands

Les petits comme les grands peuvent venir de 10 heures à 14 heures ou de 15 heures à 19 heures. Quatre animateurs et animatrices sont présents pour encadrer des activités. "Les enfants peuvent s'amuser sur des structures gonflables et se jeter à l'eau" détaille Pauline Comte, saisonnière au Stade Nautique. "On va vite et ça glisse super bien !" s'exclame Hana, 5 ans, enjouée par les toboggans.

Sandrine et son fils Brian viennent régulièrement au Stade Nautique. © Radio France - Morgane Guiomard

Valentin Linon et Pauline Comte sont animateurs au Stade Nautique d'Avignon. © Radio France - Morgane Guiomard