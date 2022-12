"Tarlouze", "poufiasse", "gogole" : des mots du Scrabble supprimés, des joueurs scandalisés en Mayenne

"Poufiasse", "chicano", "tarlouze"... Au Scrabble, poser ces mots ne vous rapportera plus rien. Selon L'Express, le groupe Mattel, propriétaire de ce jeu de lettres, compte proscrire tous les mots "constituant une incitation à la haine et à la discrimination". En tout, 62 mots seront donc retirés.

"C'est invraisemblable"

À Laval, Michèle Bourgeon, la présidente du club de la Fédération Française de Scrabble, vient d'apprendre la nouvelle : elle ne comprend pas cette décision. "C'est scandaleux parce que ces mots-là, tarlouze, gogole, on ne les utilise pratiquement pas, notre esprit de jeu, ce n'est pas ça", pointe-t-elle du doigt. Elle poursuit : "C'est vrai que maintenant, il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Au départ, on se servait de la langue française. Au fur et à mesure des années, on a eu des nouveaux mots qui apparaissaient comme "lol" "à donf" pour dire "à fond". Tout le langage des jeunes qui ne fait pas forcément partie de la langue française pour nous, ça ne veut rien dire. C'est vrai que ça semble un peu invraisemblable d'ajouter ce genre de mots et de supprimer des vrais mots de la langue française", conclut-elle.

Les 16.000 joueurs de Scrabble devront, dès 2023, se conformer à la nouvelle édition de L’Officiel du jeu du Scrabble, basée sur la liste de mots autorisés par la Fédération internationale de Scrabble francophone (FISF), en excluant 62 mots. D'autres termes, initialement dans le viseur du groupe Mattel tel qu'"enculé", "grognasse" ou encore "salope" demeurent finalement acceptés.