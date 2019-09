La commune tarnaise où Hugues Aufray a grandi fête les 90 ans du chanteur

Sorèze, France

C'est l'événement du week-end dans la région, le chanteur Hugues Aufray doit donner un concert exceptionnel à Sorèze dans le sud-Tarn pour fêter ses 90 ans. Les 4.500 places ont déjà été vendues. L'artiste se produira dans les jardins de l'abbaye-école là où il étudiait plus jeune.

L’interprète de Santiano a vécu de 1941 à 1946 dans cette petite commune près de la montagne noire. Il était parti avec sa mère, ses frères et sa sœur en exil. Même si l'artiste n'a passé que cinq années à Sorèze, il en garde un grand souvenir. "Il m'a dit un jour : "Si toutes les vérités du monde prennent un jour naissance sur les terres de l'enfance, alors c'est à Sorèze que j'ai trouvé la vérité", se souvient un ami de l'artiste, Michel Gô. Selon lui, c'est l'éducation à l'abbaye-école de Sorèze qui a marqué Hugues Aufray, c'est notamment là où il a appris à faire du cheval.

Le concert se tiendra dans les jardins de l'abbaye-école de Sorèze © Radio France - Théo Caubel

Un amoureux de Sorèze

Plus de 70 ans après cette époque, le chanteur continue de revenir régulièrement dans la commune. Et il a gardé des habitudes. "On le voit assez souvent. Et à chaque fois, il vient dans mon restaurant prendre un cassoulet ! Alors je suis ravie, plaisante Gigi la patronne du restaurant le Tournesol. D’ailleurs, il doit venir dimanche." Dans les rues de la ville, beaucoup d'habitants ont des anecdotes sur l'artiste. Les plus anciens se souviennent même d'avoir joué avec lui enfant.

Hugues Aufray a donné son dernier concert à Sorèze il y a quatre ans et le maire de la ville, Albert Mamy, se souvient d'un moment fort en émotion. "C'était vraiment un concert intimiste, seulement deux représentations avec 300 personnes à chaque fois. Il a beaucoup parlé de ses anciens professeurs, etc. Il avait les larmes aux yeux et moi aussi, tout comme ceux qui étaient également présents." Un moment de partage selon M. le maire entre l'artiste et les habitants.

Une ville qui souhaite lui rendre hommage

Le prochain buste arrivant dans la salle des illustres de Sorèze sera-t-il celui de Hugues Aufray ? © Radio France - Théo Caubel

Il ne manque plus que son buste dans la grande salle des illustres de l'abbaye-école pour que Hugues Aufray n'ancre sa trace définitivement dans celle de la ville. "Il a toute sa place ici, ajoute Albert Mamy. Je pense que tout le monde sera d'accord pour le faire. On attend son feu vert. Après lui-même est sculpteur, on va lui demander de se mettre au travail !" Nul doute que le maire fera passer le message au premier intéressé après le grand concert de samedi.