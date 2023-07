TAT Productions s'agrandit à Toulouse et multiplie les projets de films et séries d'animation

"On s'était concentré depuis 2017 sur le film d'animation pour le cinéma, mais là on mène de nombreux projets de front et ça crée une dynamique" se félicite Jean-François Tosti, co-fondateur de TAT Productions, co-gérant et producteur. La société de production et le studio sont en pleine croissance, "on a besoin d'espace, de matériel et de bras. On ouvre 82 postes de travail dans des bureaux en centre-ville. On travaille sur nos prochains films, sur une série pour Netflix et une autre pour France Télévisions."

Sortie le 16 août des "As de la Jungle 2"

L'actualité la plus brûlante c'est la sortie le 16 août du deuxième volet des As de la Jungle qui a nécessité cinq ans de travail. C'est le second film que sort en 2023 le studio, après Pattie et la colère de Poséidon . Le premier volet des aventuriers de la jungle avait très bien marché en salles (700.000 entrées en France), il y a donc beaucoup d'attente concernant ce deuxième film. Pour l'événement, une projection aura lieu sur écran géant le 9 août à 20h au Stadium de Toulouse , avec 1500 places disponibles.

lauréat du plan France 2030 "La grande fabrique de l'image"

Le studio d'animation toulousain vient de décrocher le soutien de l'Etat dans le cadre du plan d'investissement France 2030 "la grande fabrique de l'image" qui vise à doubler les capacités de production de la France. "On est très heureux d'avoir été désigné lauréat et d'être accompagné durant les cinq prochaines années par l'Etat financièrement, pour continuer nos recrutements. On a déjà recruté cette année 50 personnes, on devrait passer de 250 personnes à 350 d'ici 18 mois", détaille Jean-François Tosti.

TAT teste la technologie du jeu vidéo

Parmi les projets actuels de TAT, studio loué pour la qualité technique de ses œuvres, il y a l'initiation à la technologie du jeu vidéo. "C'est économique et moins énergivore, pour un rendu bluffant", explique Jean-François Tosti. Des spécialistes du jeu vidéo travaillent en ce moment sur une série de 52 épisodes de 13 minutes pour France Télévisions, inspirés du film d'animation Pil.

Quant à la série Astérix sur laquelle TAT Productions travaille, écrite et réalisée par Alain Chabat pour Netflix, elle pourrait sortir sur la plateforme fin 2024, début 2025. Cinq épisodes de 26 minutes qui s'inspirent de l'album Le combat des chefs. Une centaine de personnes travaillent actuellement sur cette série d'animation.