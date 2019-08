Tatiana de Rosnay, présidente du prix Stanislas à Nancy "j'aurais aimé que quelqu'un se penche comme ça sur mon berceau"

Nancy, France

La romancière Tatiana de Rosnay était à Nancy ce jeudi 29 août, en tant que présidente du jury du Prix Stanislas, le meilleur premier roman de la rentrée littéraire. Dix livres étaient en sélection cette année. La lauréate est Victoria Mas, pour son roman _"Le Bal des folles"_publié aux éditions Albin Michel. L'histoire de quatre femmes au 19 ème siècle enfermées pour folles à l'hôpital de la Salpêtrière. "J'attends le film, je suis sûre que ce roman deviendra un film" a confié Tatiana de Rosnay.

Un prix pour aider un jeune écrivain à entrer dans la lumière, selon Tatiana de Rosnay

Tatiana de Rosnay a dit sa "fierté" d'avoir assuré le rôle de présidente du ce prix littéraire du meilleur premier roman de la rentrée. Elle ajoute "en tant que romancière, je me souviens de mon premier roman, il y a peut-être une trentaine d'années. J'aurais bien aimé que quelqu'un se penche comme ça sur mon berceau dès le départ." Tatiana de Rosnay poursuit "c'est une façon de donner sa chance. C'est très difficile d'être écrivain. Il faut écrire le livre dans une grande solitude, le faire éditer, et ensuite quand il est édité, c'est le début de l'aventure. Ce prix va aider un jeune écrivain à rentrer dans la lumière et va l'accompagner dans cette rentrée littéraire qui s'annonce déjà foisonnante avec de grands noms qui reviennent sans cesse."

Le prix sera remis lors du Livre sur la Place à Nancy, LE rendez-vous national de la rentrée littéraire les 13, 14 et 15 septembre.