PHOTOS - Corrida décevante pour l'ouverture de la feria de Mont-de-Marsan

Le cycle de quatre corridas de la feria de Mont-de-Marsan s'est ouvert ce vendredi 23 juillet 2021. Les matadors Miguel Angel Perera, Daniel Luque et Thomas Dufau étaient en piste face à six toros de Jandilla.

La feria de Mont- de- Marsan. Ouverture ce vendredi du cycle de quatre corridas. Au menu Miguel Angel Perera, Daniel Luque et Thomas Dufau pour 6 Toros de Jandilla. Aucun trophée et une corrida décevante, faiblarde, deux toros changés et au final une course sans plus dangereuses que racée. Perera fait le job. Luque signe une première faena de grand niveau hélas mal conclue à l’épée. Dufau se joue les fémorales face au dangereux et quasi impossible sixième. Jerarca qu’il s’appelait ce noiraud fils de Satan sorti des enfers en sixième. Un sale exemplaire de Jandilla, réduit de volume mais une peste sombre qui infecte la piste dès les premières passes.

Thomas Dufau qui célèbre ses dix ans d’alternative va monter au front, fantassin d’un impossible exploit. Aux coups répétés, aux sournoises attaques, il oppose son courage, propose sa détermination, avance son orgueil. Il est deux fois pris, terriblement, il est sauf, rescapé d’un châtiment qui eut pu être terrible. Il va au bout de ce chemin d’effroi, ce chemin de croix. Drôle d’anniversaire que ce gâteau empoisonné ! Dufau épuisé et meurtri sort vivant ! Là est l’essentiel !

Pour le reste… pas grand-chose. Une course indiscutable pour sa majeure partie en carrosserie mais décastée, faiblarde, sans le carburant attendu. Perera, honorablement, va au bout de deux ersatz. Luque bataille avec son deuxième exemplaire après avoir débuté admirablement une première faena qui n‘a pu être aboutie par défaillance d’un toro manso et déconfit. Poisseuse incertitude de la corrida qui ruine bien des espérances.

Le matador landais Thomas Dufau aux arènes du Plumaçon à Mont-de-Marsan pour la feria de la Madeleine. © Radio France - Bénédicte Courret

Le matador espagnol Daniel Luque aux arènes du Plumaçon pour la première corrida de la feria de la Madeleine à Mont-de-Marsan. © Radio France - Bénédicte Courret

Le matador espagnol Miguel Angel Perera aux arènes du Plumaçon pour la première corrida de la feria de la Madeleine à Mont-de-Marsan. © Radio France - Bénédicte Courret

Retour des corridas aux arènes du Plumaçon à Mont-de-Marsan pour la feria de la Madeleine. © Radio France - Bénédicte Courret

