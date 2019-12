Tautavel amorce le chantier de rénovation du musée de la Préhistoire

Tautavel, France

C'est un chantier ambitieux auquel veut s'atteler le maire de Tautavel : rénover de fond en comble le musée de la Préhistoire de la commune pour relancer la fréquentation. En 2017, elle était tombée à un niveau historiquement bas, passant pour la première fois sous le cap des 60.000 visiteurs.

Relancer la fréquentation

La mairie se donne jusqu'au 19 septembre pour recueillir les offres de sociétés, candidates à a réalisation de l'étude. Celle retenue aura un an pour définir "là où doit positionner le musée" : _"il s'agit d'_établir un projet en parfaite adéquation avec les demandes des visiteurs et avec une organisation totalement différente", explique le maire, Guy Ilary. Objectif : repenser le musée pour les 15 à 20 prochaines années.

Il s'agit de préparer une aire nouvelle. L'homme de Tautavel est une identité forte, connu dans le monde entier.

"Il ne _s'agit pas de repartir de zéro car nous avons des acquis à conserver_, estime le maire. Mais le projet sera très ambitieux. On doit faire le point sur l'état du musée aujourd'hui et là où on doit l'emmener".

Pas de budget fixé

Une première étape indispensable avant de s'atteler pour l'été 2020 à la faisabilité financière du projet en fonction du cahier des charges. Celui-ci n'est pour l'heure pas défini : "le projet coûtera quoi qu'il en soit cher, mais nous n'avons _pas examiné l'aspect budgétaire volontairement_, indique Guy Ilary. On verra bien si les financements nécessaires pourront être réunis, c'est une première étape".

"Au terme de l'étude, nous allons aussi décider quelle gouvernance adopter pour le musée, précise le maire. Aujourd'hui, notre commune n'a plus la dimension, comme ça a été le cas par le passé, pour s'investir dans ce _projet qui dépasse très largement nos capacités d'autofinancement_". La Région et le département se sont déjà engagés à contribuer financièrement.